Grande Fratello Vip 2021: concorrenti, cast, come si vota, quante puntate e streaming

Da lunedì 13 settembre 2021 alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021 (il GFVip 6). Alla conduzione dello show, che anche quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, terza conduzione per lui. Al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nella Casa di Cinecittà invece entreranno 22 concorrenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Concorrenti (cast)

Quali sono i concorrenti (cast) del Grande Fratello Vip 2021 (GfVip 6)? Nella Casa entreranno ben 22 concorrenti. Eccoli:

Ainett Spephens

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Carmen Russo

Clarissa

Jessica e Lucrezia Hailé Selassié

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Raffaella Fico

Samy Youssef

Soleil Anastasia Sorge

Sophie Codegoni

Tommaso Eletti

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa. Nel cast del Grande Fratello Vip 2021, come detto, anche il conduttore Alfonso Signorini e le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Come si vota (televoto)

Ma come si vota (televoto) per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021? Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere chi deve restare e chi deve abbandonare la casa del GFVip 6 scegliendo chi eliminare tra i nominati. Per farlo ci saranno diverse modalità diverse. Vediamo i 4 canali per votare:

APP MEDIASET INFINITY: d al vostro smartphone o tablet vi basterà accedere all’app Mediaset Infinity e registrarvi. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul pulsante “VOTA” per esprimere la vostra preferenza.

al vostro smartphone o tablet vi basterà accedere all’app Mediaset Infinity e registrarvi. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul pulsante “VOTA” per esprimere la vostra preferenza. SITO WEB: u na volta registrati al sito ufficiale del programma accedere alla sezione TELEVOTO per esprimere il proprio voto.

na volta registrati al sito ufficiale del programma accedere alla sezione TELEVOTO per esprimere il proprio voto. SMART TV: c hi è in possesso di smart tv abilitate non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity.

hi è in possesso di smart tv abilitate non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity. SMS: il classico metodo dell’SMS al numero 477.000.2. indicando il nome del concorrente da eliminare e/o salvare. Il costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Grande Fratello Vip 2021: quante puntate

Abbiamo visto come votare per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, ma quante puntate sono previste per la sesta stagione in onda su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda 21 puntate. Quando? Il lunedì e il venerdì. Sempre in prima serata. Attenzione però: Mediaset potrebbe stupire nuovamente tutti i fan del reality, prevedendo un prolungamento dell’avventura nella casa. La quinta edizione è stata infatti in assoluto la più lunga mai registrata in precedenza. Ma vediamo insieme la programmazione (attenzione: è solo indicativa, potrebbe variare) di Canale 5 per il GFVip 6:

Prima puntata: lunedì 13 settembre 2021

Seconda puntata: venerdì 17 settembre 2021

Terza puntata: lunedì 20 settembre 2021

Quarta puntata: venerdì 24 settembre 2021

Quinta puntata: lunedì 27 settembre 2021

Sesta puntata: venerdì 1 ottobre 2021

Settima puntata: lunedì 4 ottobre 2021

Ottava puntata: venerdì 8 ottobre 2021

Nona puntata: lunedì 11 ottobre 2021

Decima puntata: venerdì 15 ottobre 2021

Undicesima puntata: 18 ottobre 2021

Dodicesima puntata: 22 ottobre 2021

Tredicesima puntata: 25 ottobre 2021

Quattordicesima puntata: 29 ottobre 2021

Quindicesima puntata: 1 novembre 2021

Sedicesima puntata: 5 novembre 2021

Diciassettesima puntata: 8 novembre 2021

Diciottesima puntata: 12 novembre 2021

Diciannovesima puntata: 15 novembre 2021

Ventesima puntata: 19 novembre 2021

Ventunesima puntata: 22 novembre 2021

Durata? Ogni puntata del Grande Fratello Vip 2021 andrà in onda dalle ore 21,35 alle ore 01,25 e avrà quindi una durata di circa 4 ore.

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2021 (GFVip 6) in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e il venerdì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.