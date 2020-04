Grande Fratello Vip, le anticipazioni della semifinale del 1 aprile 2020

Tempo di semifinale al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda questa sera, 1 aprile 2020, in diretta su Canale 5. Un’edizione fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro Paese, e che ha costretto il presentatore a guidare il Gf Vip da uno studio completamente vuoto. Inoltre Mediaset ha deciso di ridurre la durata del programma, per cui nelle scorse settimane abbiamo assistito a doppie eliminazioni.

Se la prossima settimana andrà in scena la finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip, questa sera, 1 aprile 2020, è il momento di assistere alla semifinale. Chi saranno i finalisti che si contenderanno la vittoria? Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Grande Fratello Vip anticipazioni, cosa succede nella puntata di stasera

Alfonso Signorini conduce stasera, 1 aprile 2020, la semifinale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che settimana prossima arriverà all’ultimo appuntamento. Chi saranno i finalisti di questa edizione?

Anche all’inizio di questa puntata del Gf Vip, i concorrenti verranno aggiornati sull’attuale situazione in Italia legata al Coronavirus. Già dall’inizio dell’epidemia, infatti, la produzione ha deciso di informare gli inquilini della Casa su quanto stava accadendo nel Paese, dando loro la possibilità di interagire con i propri familiari.

Spazio poi al gioco, con il primo verdetto. Scopriremo infatti chi tra Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila, attualmente al televoto, dovrà lasciare il reality ad un passo dalla finale. Ma nel corso della puntata di oggi ci saranno ulteriori eliminazioni, fino ad arrivare a decretare i finalisti di questa edizione. Insomma, una puntata ricca di sorprese e da non perdere.

Si parlerà poi dei vari litigi fra i concorrenti che hanno caratterizzato le scorse settimane. In particolare le tensioni maggiori riguardano Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. Tra le più attaccate dagli inquilini anche Antonella Elia: dopo le uscite di Fernanda Lessa e Valeria Marini, l’ex valletta di Mike Bongiorno sembra aver ritrovato serenità, anche se i rapporti con Antonio Zequila restano tesi. La Elia invece ha stretto un buon rapporto con Paola Di Benedetto.

Insomma, grande attesa per questa puntata durante la quale conosceremo i finalisti del Gf Vip. Ricordiamo che sono già in finale Sossio Aruta e Aristide. Appuntamento dunque stasera, 1 aprile 2020, su Canale 5 con la semifinale del Grande Fratello Vip.

