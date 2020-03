Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 25 marzo 2020

Torna questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda in prima serata su Canale 5 in diretta nonostante l’emergenza Coronavirus che sta interessando l’Italia. Si prevede un’altra puntata ricca di emozioni e colpi di scena, a pochi passi dalla finalissima che decreterà il vincitore di questa edizione. Nella puntata di stasera, in particolare, ci sarà una doppia eliminazione e scopriremo il secondo finalista. Ecco le anticipazioni di oggi.

Grande Fratello Vip anticipazioni, cosa succede nella puntata di stasera

Ritornano le emozioni al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per tutti è un momento delicato, e questo vale anche per i concorrenti ancora in gara, che sono stati informati della pandemia Coronavirus che ha colpito l’Italia e delle misure adottate dal governo per limitare i contagi e che stanno portando gli italiani a restare in casa.

La finale è ormai vicina e per questo nella casa del Grande Fratello ci sarà una doppia eliminazione. Chi dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez, finite al televoto la scorsa settimana? Lo deciderà come sempre il pubblico e lo scopriremo nel corso della puntata di stasera, 25 marzo 2020. Ma non sarà l’unico addio della serata: anche stasera, infatti, ci sarà una doppia eliminazione. Chi dovrà lasciare il Grande Fratello Vip a pochi passi dalla finalissima?

Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni del Grande Fratello Vip, scopriremo anche chi sarà il secondo finalista, che affiancherà così Sossio Aruta. Inoltre ai concorrenti verrà fatto vedere un videomessaggio di Adriana Volpe, la conduttrice che ha dovuto lasciare in anticipo il reality dopo la morte del suocero. Appuntamento dunque stasera, 25 marzo 2020, su Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

