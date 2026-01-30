Icona app
TV

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, film del 2023 diretto da Neill Blomkamp con David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jann Mardenborough è un gamer specializzato nel simulatore di corse automobilistiche Gran Turismo. È figlio di un ex giocatore di calcio che ha militato nella squadra di Cardiff, la città del Galles dove vive insieme al fratello. Quest’ultimo cerca di seguire le orme paterne mentre Jann è considerato una sorta di delusione dal padre. Avrà però l’occasione di rifarsi quando la Nissan lancerà un concorso tra i giocatori di Gran Turismo, per reclutare nuovi piloti da far correre in vere corse automobilistiche. Il rischioso progetto di marketing è un’idea di Danny Moore, che non trova un tecnico disposto ad affiancarlo finché non si rassegna a rivolgersi all’ex campione Jack Salter. Sarà lui ad allenare Jann e gli altri gamer, sottoponendoli prima a una rigida selezione e poi aiutandoli a dare il meglio di sé in pista.

Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile: il cast

Abbiamo visto la trama di Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali: David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Takehiro Hira, Darren Barnet, Geri Halliwell, Djimon Hounsou, Josha Stradowski, Daniel Puig, Maeve Courtier-Lilley.

Streaming e tv

Dove vedere Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 30 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Ricerca