Gomorra 5: le anticipazioni (trama e cast) della quinta e ultima puntata

Stasera, venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Atlantic (canale 110 del telecomando Sky) e Sky Cinema 1 va in onda la quinta e ultima puntata di Gomorra 5, l’ultimo atto della serie tv conosciuta in tutto il mondo. La regia è divisa tra Marco D’Amore (attore che interpreta Ciro) e Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. D’Amore dirige i primi 5 episodi e il nono, Cupellini il 6, il 7, l’8 e il 10. Entrambi sono anche supervisori artistici. Ma vediamo le anticipazioni sulla quinta puntata.

Trama quarta puntata

Ancora un tradimento ai danni di Genny, che sta provando di tutto per riavere suo figlio e lasciarsi tutto alle spalle, tutelando Azzurra e la sua famiglia. Il piccolo Pietro è stato portato in una casa famiglia e il magistrato Ruggieri dovrà scegliere tra punire il boss e riavere suo figlio. La guerra è diventata sempre più aspra. La morte di Sangueblu ha cambiato le carte in tavola. Chi tradirà Genny sarà ‘O Maestrale. Il suo braccio destro si è reso conto del fatto che gli uomini dell’Immortale combattono per un ideale, non per soldi. Non c’è modo di batterli perché sono tutti pronti a morire per Ciro. Decide così di rivelargli informazioni cruciali, nella speranza di passare dalla sua parte e salvare Donna Luciana. Sua moglie ha infatti già tradito Genny e per questo il boss gli ha ordinato di ucciderla. Lui l’ha risparmiata e tenuta nascosta in segreto. ‘O Munaciello sa però tutto e attende il momento giusto per rivelarlo. Nell’ultima puntata di Gomorra 5 (il gran finale) Genny si ritroverà costretto a fare quanto richiesto da Ciro. Dovrà partire con l’ormai ex amico e fratello per un ultimo viaggio. I due saranno chiusi in un abitacolo. Da una parte Don Savastano e dall’altra L’Immortale, faccia a faccia per fronteggiare i loro demoni.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta e ultima puntata di Gomorra 5, ma qual è il cast completo? Nell’ultima stagione non mancano Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e Marco D’Amore in quelli del redivivo Ciro Di Marzio, sempre più “Immortale”. Presenti anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire per colpa sua. Tante anche le new entry: Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster. E ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano, a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie.