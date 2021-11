Gomorra 5: trama, cast, location, colonna sonora, quante puntate e streaming

Finalmente ci siamo: da venerdì 19 novembre 2021 su Sky arriva la quinta (5) e ultima stagione di Gomorra, quella che segnerà la resa dei conti tra i protagonisti della serie cult prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film. Andranno in onda 10 episodi scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. A completare il team di scrittura ci sono Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. La regia è divisa tra Marco D’Amore (attore che interpreta Ciro, già alla direzione di due episodi della quarta stagione e del film L’Immortale, spin off di grande successo dedicato al suo personaggio e prodotto da Cattleya e Visioni Distribution) e Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. D’Amore dirige i primi 5 episodi e il nono, Cupellini il 6, il 7, l’8 e il 10. Entrambi sono anche supervisori artistici. La serie è girata tra Napoli, Riga e Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Gomorra 5: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Gomorra 5, ma qual è il cast completo? Nell’ultima stagione non mancano Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e Marco D’Amore in quelli del redivivo Ciro Di Marzio, sempre più “Immortale”. Presenti anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny farà di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre e da tutto ciò che rappresenta, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire per colpa sua. Tante anche le new entry: Domenico “Mimmo” Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano. Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster. E ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano, a interpretare rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera e infaticabile, da quasi cinquant’anni sua devota moglie. Ma vediamo l’elenco degli attori che fanno parte del cast di Gomorra 5:

SALVATORE ESPOSITO: GENNY SAVASTANO

MARCO D’AMORE: CIRO DI MARZIO

IVANA LOTITO: AZZURRA AVITABILE

ARTURO MUSELLI: ENZO SANGUE BLU

DOMENICO BORRELLI: ‘O MAESTRALE

NUNZIA SCHIANO: NUNZIA

TANIA GARRIBBA: DONNA LUCIANA

CARMINE PATERNOSTER: ‘O MUNACIELLO

GIAMPIERO DE CONCILIO: CANZUNCELLA

GENNARO MARESCA: WALTER RUGGIERI

ANTONIO GARGIULO: SARO LEVANTE

GENNARO APICELLA: CICCIO LEVANTE

CLAUDIA TRANCHESE: GRAZIA LEVANTE

ANDREA DI MARIA: ‘O DIPLOMATO

NELLO MASCIA: DON ANIELLO CAPACCIO

ANTONIO FERRANTE: ‘O GALANTOMMO

DANIELA IOIA: TIZIANA PALUMBO

CIRO ESPOSITO: RAFFAELE

GIANNI SPEZZANO: FERNANDO

VINCENZO FABRICINO: PITBULL

ALESSANDRO PALLADINO: ‘O BELLEBBUONO

ROBERTO OLIVERI: RONNI

RENATO DE SIMONE: ‘O JACCIO

Gomorra 5: location

Abbiamo visto il cast di Gomorra 5, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La serie è girata tra Napoli, Riga e Roma. Tra i luoghi scelti per le riprese, Piazza Grande, le Vele di Scampia, il Rione Ponticelli e il quartiere Forcella. “In Gomorra – La serie la ricerca delle location può apparentemente sembrare semplice, ma in realtà è una sfida continua – fanno sapere dalla produzione -. L’iconografia della serie è fatta di spazi popolari, grandi aree abbandonate, complessi dismessi. Per questa nuova stagione è stato svolto un meticoloso lavoro di ricerca e di studio sugli spazi industriali abbandonati e su complessi popolari mai visti prima. Fare scouting nelle zone industriali dismesse e in aree inaccessibili al pubblico è stata una delle fasi più emozionanti di tutto il nostro lavoro: avere la possibilità di accedere a spazi considerati ormai “archeologia industriale” è davvero incredibile, perché concede il privilegio di guardare la città con occhi diversi. Quest’anno siamo anche ritornati in uno dei luoghi simbolo della serie, ovvero le “Vele”. Un tributo finale alla location che maggiormente ha contribuito a creare il grande racconto per immagini che è Gomorra, diventandone il simbolo. Ma accanto alle storiche icone, la volontà di dare una conclusione epica alla serie ci ha spinto verso luoghi che visivamente potessero essere altrettanto potenti ed è così che siamo riusciti ad accedere per la prima volta al complesso residenziale progettato dell’architetto Loris Rossi e sito nel cuore di Napoli. Un vero e proprio anfiteatro realizzato da uno degli architetti più visionari dell’epoca moderna: l’arena perfetta che sarà sede di alcuni dei momenti salienti di questa attesissima stagione finale”.

Colonna sonora

Veniamo alla colonna sonora di Gomorra 5. La quinta stagione della serie tv, l’epilogo, porta con sé il ricordo musicale dei suoi esordi caratterizzati da acidità, tensione, pulsazioni incalzanti, ma anche da momenti più riflessivi e sospesi in cui la musica segue l’intimità del racconto. Il viaggio di Genny e Ciro, arrivato fino in Lettonia con “L’Immortale”, integra musicalmente sonorità cinematografiche, elaborate per l’uscita del film nelle sale, con quelle televisive, arricchendo questa stagione finale. La musica accompagna l’ascoltatore nel viaggio della serie, integrandosi con le emozioni e con le situazioni vissute dai personaggi. La chiave musicale di Gomorra sta nell’evocare sensazioni attraverso un suono che integra il Rock con l’elettronica e la sperimentazione in una chiave minimale, fondendosi con le immagini in un’esperienza ricca di emotività. Tra i brani di Gomorra 5 troviamo “TESTAMENTO (La resa dei conti)”, brano di Bloody Vinyl – che vede protagonisti Slait, Low Kidd e Young Miles – featuring J Lord e Shari.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Gomorra 5? In tutto andranno in onda 10 episodi. Con ogni probabilità Sky li manderà in onda due per volta, per un totale di cinque prime serate ed altrettante settimane. La prima puntata il 19 novembre 2021; l’ultima il 17 dicembre 2021. Di seguito la possibile programmazione su Sky:

Prima puntata: venerdì 19 novembre 2021

Seconda puntata: venerdì 26 novembre 2021

Terza puntata: venerdì 3 dicembre 2021

Quarta puntata: venerdì 10 dicembre 2021

Quinta puntata: venerdì 17 dicembre 2021

Streaming e tv

Dove vedere Gomorra 5 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda sui canali Sky: Sky Atlantic (canale 110 del telecomando Sky) e Sky Cinema Uno il venerdì sera alle ore 21,15. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo e su NOW. Ma non finisce qui. On demand possono essere recuperati tutti gli episodi della quinta stagione (dopo la messa in onda) e tutti gli episodi delle quattro stagioni precedenti. Per il momento non è prevista la messa in onda in chiaro su Tv8.