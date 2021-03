Goal: testo e significato della canzone di Avincola a Sanremo 2021

GOAL TESTO – La canzone di Avincola, giovane artista in gara nella categoria nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, si chiama Goal. Quali sono le parole del brano? Di seguito il testo integrale:

Voglio stare bene

stare bene e basta

ma io giro la testa

e tu giri la pasta

e le padelle scintillano

e i nostri cuori si bruciano

smettila di cucinare

ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

e poi ce ne andiamo

e non torniamo più

Sarebbe bello finire così

come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai?

Magari faccio goal! Magari…

Significato

Abbiamo visto il testo di Goal, la canzone di Avincola a Sanremo 2021 (Rai 1), ma qual è il significato? Il brano parla della voglia di riscatto, dedicata a chi è stato sempre in panchina a guardare gli altri giocare e si ritrova al 90esimo minuto a giocare e forse anche a poter fare goal.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte Loredana Bertè ospite a Sanremo 2021: biografia, compagno e cachet per il Festival Chi è Folcast, il cantante delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021