Chi è Avincola, il cantante delle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021

Chi è Avincola, il giovane cantante in gara nelle Nuove proposte (giovani) a Sanremo 2021? Il suo nome non è del tutto sconosciuto al pubblico di Sanremo, poiché aveva giò partecipato a Sanremo Giovani 2019 arrivando tra i dieci finalisti di quell’edizione e poi ad AmaSanremo che gli ha permesso di volare al Festival 2021. Quest’anno presenta il suo brano, Goal!. Classe 1987, Avincola è un giovane cantatuore romano – uno dei più promettenti – vincitore di tanti concorsi (come il Premio Stefano Rosso, Premio Bottegha d’Autore). A 21 anni ha pubblicato un Ep di inediti catturando l’attenzione della critica, nel 2013 ha iniziato a collaborare con il produttore Edoardo de Angelis. Negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di ricerca, ha prodotto il brano “Tra poco” per l’etichetta Leave Music. Chi vuole seguire il giovane cantante su Instagram può trovare qui il suo account ufficiale.

Nuove proposte

Abbiamo conosciuto Avincola (qui sopra le info su chi è), ma quali sono i cantanti in gara nella categoria nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021? Eccoli:

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so”

