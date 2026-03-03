Gloria – Il ritorno: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Questa sera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Gloria – Il ritorno, il film tv diretto da Giulio Manfredonia con Sabrina Ferilli protagonista. Si tratta di “una sorta di favola moderna sul chi siamo e su chi vogliamo essere – le parole del regista -. Gloria attraversa questa vicenda con la sua tipica spavalderia, con ironia e autoironia, ma anche con la sua dirompente umanità che finisce per travolgere tutti e che solo un’attrice come Sabrina poteva darle”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver mentito sulla propria salute pur di tornare sotto i riflettori, Gloria Grandi, attrice viziata sul viale del tramonto, è riuscita a ottenere l’effetto opposto. In carcere in attesa di giudizio è costretta infatti a fare i conti con le conseguenze che le sue azioni hanno avuto non solo su di lei, ma soprattutto sulla sua famiglia. E, come se non bastasse, qualcuno sta per pubblicare una biografia “non autorizzata” sulla sua vita e sulla sua infanzia al Tufello.

“Gloria affronta questa vicenda con il solito piglio, quasi si trattasse di un incidente di percorso, un inciampo da superare rapidamente, e tuttavia il contatto con donne così diverse da lei (o forse non così tanto…) ne intacca l’apparente indifferenza, la riporta inesorabilmente alle sue origini, semplici e periferiche, che ha tentato tutta la vita di dimenticare – sottolinea ancora Manfredonia nelle note di regia -. Inizia da qui un percorso di ‘ritorno a casa’ che è anche un viaggio di riappacificazione con una parte di sé volutamente cancellata e ormai dimenticata. È un viaggio pieno di imprevisti, di incontri sorprendenti e divertenti, alla fine del quale Gloria si scoprirà cambiata”.

Terminata la custodia cautelare, Gloria cercherà di mantenere un equilibrio tra le sedute di psicoterapia imposte dalla Corte, i servizi socialmente utili, svolti proprio nel quartiere da cui è fuggita, e i maldestri tentativi di riconquistare gli affetti più cari. Per Gloria ora non si tratta più di tornare o meno sulla cresta dell’onda, ma di fare pace con il suo passato in un imprevedibile percorso di accettazione e rinascita.

Gloria – Il ritorno: cast

Abbiamo visto la trama di Gloria – Il ritorno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli (Gloria)

Sergio Assisi (Alex)

Emanuela Grimalda (Iole)

Luca Angeletti (Sergio)

Claudia Gerini (La Bella del Tufello)

Pino Strabioli (Dottor Rummo)

David Sebasti (Filippo)

Martina Lampugnani (Emma)

Francesco Arca (Bernardo Pace)

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Gloria – Il ritorno su Rai 1? Come detto, si tratta di un film tv. E’ quindi prevista una sola ed unica “puntata”. Quando? Stasera, 3 marzo 2026, alle ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Gloria – Il ritorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 3 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.