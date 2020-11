Gli orologi del diavolo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gli orologi del diavolo in onda dal 9 novembre su Rai 1? Per la serie tv con Beppe Fiorello in tutto sono previste 4 puntate da due episodi ciascuna (in totale, quindi, otto episodi) che andranno in onda per quattro lunedì sera: la prima il 9 novembre; l’ultima puntata il 23 novembre 2020. Di seguito la programmazione di Rai 1 (attenzione: potrebbe subire modifiche) della fiction prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Alessandro Angelini:

Prima puntata: lunedì 9 novembre 2020 (Episodi 1 e 2) ore 21,25 Rai 1

Seconda puntata: martedì 10 novembre 2020 (Episodi 3 e 4) ore 21,25 Rai 1

Terza puntata: lunedì 16 novembre 2020 (Episodi 5 e 6) ore 21,25 Rai 1

Quarta puntata: lunedì: 23 novembre 2020 (Episodi 7 e 8) ore 21,25 Rai 1

Ogni puntata de Gli orologi del diavolo, fiction tratta da una storia vera, avrà una durata di circa due ore (in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,30).

Cast

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Gli orologi del diavolo, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Beppe Fiorello: Marco Merani

Alvaro Cervantes: Aurelio Vizcaino

Claudia Pandolfi: Alessia

Nicole Grimaudo: Flavia

Fabrizio Ferracane: Mario

Carlos Librado: Pablo Hernandez

Alicia Borrachero: Carmen Villa

Marco Leonardi: Jacopo Merani

Roberto Nobile: Antonio

Ignasi Vidal: Nerone

Gea Dall’Orto: Joy Merani

Edoardo Pagliai: Mirko

Streaming e tv

Dove vedere Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Gomorra 4, le anticipazioni degli episodi in onda il 9 novembre su Tv8 Gli orologi del diavolo: le anticipazioni sulla prossima puntata, 10 novembre Fast & Furious 8, il film ritorna su Italia 1: trama, cast e streaming