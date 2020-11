Gli orologi del diavolo: le anticipazioni sulla prossima (ultima) puntata, il finale

Cosa succederà nella prossima (ultima) puntata de Gli orologi del diavolo in onda domani, martedì 17 novembre 2020? Questa sera, 16 novembre, abbiamo visto la terza puntata (due episodi). Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio sulla prossima (ultima) puntata che, ovviamente, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21,20.

Anticipazioni (trama)

Nell’ultima puntata de Gli orologi del diavolo, Marco sarà pronto per la nuova operazione: dovrà raggiungere Aurelio in pieno oceano. Scatterà così l’operazione congiunta tra Italia e Spagna per bloccare la nave con quattro tonnellate di droga. Aurelio però, riuscirà a sfuggire alla polizia. Intanto, tornato in Italia Marco dovrà affrontare la morte del padre e accettare la protezione della polizia per evitare la vendetta di Aurelio. Una condizione certo non facile: il protagonista sarà quindi costretto a trasferirsi sotto copertura in altra località. Il cambiamento repentino, però, non farà altro che mettere in crisi nuovamente i legami sentimentali di Merani. Disperato perché Alessia lo ha abbandonato, Marco cadrà nello sconforto. La donna però tornerà e lo salverà dall’incubo della disperazione.

Gli orologi del diavolo: ci sarà una seconda stagione?

Volete sapere se ci sarà una seconda stagione de Gli orologi del diavolo? Al momento non è dato saperlo. La Rai infatti non ha comunicato nulla in merito. Forse se ne potrà sapere di più nelle prossime settimane.

Streaming, tv e repliche

Dove vedere Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Quando va in onda l’ultima puntata de Gli orologi del diavolo: data e a che ora Fargo, la quarta stagione arriva su Sky Fargo 4, il cast della serie tv in onda su Sky Atlantic