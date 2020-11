Gli orologi del diavolo: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming

Dal 9 novembre su Rai 1 va in onda Gli orologi del diavolo, la nuova attesissima serie tv con protagonista Beppe Fiorello, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Alessandro Angelini. Una fiction tratta dall’omonimo libro edito da Rizzoli di Gianfranco Franciosi detto “Gianni”, la cui testimonianza è stata raccolta e narrata dal giornalista Federico Ruffo. Una serie d’azione, alla “Narcos”, in cui il protagonista – Marco Merani, interpretato da Beppe Fiorello – motorista nautico dalle indiscusse qualità, si ritrova suo malgrado invischiato in un traffico di droga internazionale e dovrà fare da talpa, collaborando con la Polizia. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marco Merani (Beppe Fiorello) è un motorista nautico bravissimo, ha un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore di barche alla foce del fiume Magra. Tutti sanno che è il migliore e lo sanno anche dei narcotrafficanti a cui farebbero comodo gommoni che corrono più delle motovedette dei carabinieri e della polizia. Marco mangia la foglia e chiede a Mario, suo amico poliziotto, come deve comportarsi. La polizia in verità sta seguendo questi narcotrafficanti da tempo senza grandi risultati così gli propone di collaborare con la giustizia per incastrare i boss di questo cartello spagnolo. Episodio che stravolgerà totalmente la vita del protagonista…

Storia vera: chi è Gianfranco (Gianni) Franciosi

Come detto, la serie tv Gli orologi del diavolo, in onda su Rai 1, è tratta da una storia vera. Una vicenda realmente accaduta a Gianfranco Franciosi, detto Gianni, nella serie Marco Merani: il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Nel gennaio 2005 Gianfranco (Gianni) Franciosi ha 25 anni e un talento innato come meccanico navale. A Bocca di Magra lo conoscono tutti. Un giorno riceve una strana visita: due clienti offrono un anticipo da cinquantamila euro in contanti per un gommone velocissimo, con doppio fondo ed equipaggiato con radar e GPS. Una richiesta particolare che insospettisce Gianni che – ovviamente – va dalla Polizia. Gli investigatori gli propongono di aiutarli a capirci qualcosa di più. Gianni con il passare dei mesi, diventa quindi un agente infiltrato a tutti gli effetti. Inizia così la sua seconda vita: quattro anni di viaggi in Sudamerica per trasportare enormi quantità di cocaina, quattro anni di festini con i narcos e di riunioni di emergenza con la polizia, quattro anni di paura. Diventa fratello acquisito del boss spagnolo Aurelio e guadagna una collezione di Rolex (“uno per ogni affare che faremo insieme”) ma al tempo stesso perde tutto. Persino la libertà, quando finisce in carcere vicino a Marsiglia e ci resta quasi un anno perché bruciare la copertura vorrebbe dire condannarsi a morte. Quando finalmente la polizia conclude il più grande sequestro di droga mai avvenuto in Europa, Gianni è pronto a riprendersi la sua vita, ma Aurelio sfugge all’arresto e vuole vendetta. È l’inizio di un incubo che continua ancora oggi…

Gli orologi del diavolo: il cast della serie tv

Abbiamo visto trama e storia vera della serie tv Gli orologi del diavolo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Beppe Fiorello è Marco Merani

Alvaro Cervantes è Aurelio Vizcaino, boss spagnolo

Claudia Pandolfi è Alessia, protagonista femminile

Nicole Grimaudo è Flavia, moglie di Marco

Fabrizio Ferracane è Mario, intermediario tra Marco e la polizia

Carlos Librado è Pablo Hernandez, uomo di Aurelio

Alicia Borrachero è Carmen Villa, ispettrice spagnola

Marco Leonardi è Jacopo Merani, fratello di Marco

Roberto Nobile è Antonio, padre di Marco

Ignasi Vidal è Nerone, braccio armato di Aurelio

Gea Dall’Orto è Joy Merani, figlia di Marco

Edoardo Pagliai è Mirko

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Gli orologi del diavolo? In tutto sono previste 4 puntate da due episodi ciascuna (in totale, quindi, otto episodi) che andranno in onda per quattro lunedì sera: la prima il 9 novembre; l’ultima puntata il 23 novembre 2020. Di seguito la programmazione di Rai 1 (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: lunedì 9 novembre 2020 (Episodi 1 e 2) ore 21,25 Rai 1

Seconda puntata: martedì 10 novembre 2020 (Episodi 3 e 4) ore 21,25 Rai 1

Terza puntata: lunedì 16 novembre 2020 (Episodi 5 e 6) ore 21,25 Rai 1

Quarta puntata: lunedì: 23 novembre 2020 (Episodi 7 e 8) ore 21,25 Rai 1

Streaming e tv

Dove vedere Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

