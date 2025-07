Gli occhi blu dell’ossessione: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, sabato 12 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Gli occhi blu dell’ossessione (titolo originale: Psycho Paramedic), film diretto da Dave Thomas con Lexi Minetree, Andrew Spach, Maeve Quinlan, Nick Clark, Erica J Orr. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo un incidente quasi fatale, Chloe viene salvata da un paramedico suo coetaneo. Lui inizia a prendersi cura di lei anche dopo l’incidente, fino a diventare ingombrante e ossessivo, rivelando la sua natura di stalker senza scrupoli, mettendo a rischio anche gli amici e i famigliari della ragazza.

Gli occhi blu dell’ossessione: il cast

Abbiamo visto la trama de Gli occhi blu dell’ossessione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alle riprese: Lexi Minetree, Andrew Spach, Maeve Quinlan, Nick Clark, Erica J Orr.

Streaming e tv

Dove vedere Gli occhi blu dell’ossessione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 12 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.