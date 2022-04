Chi è Giusy Ferreri, cantante e tutor di The Band

Chi è Giusy Ferreri, la cantante che partecipa come coach e tutor di The Band? Si tratta di un nuovo programma, un talent show in arrivo su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022 con la conduzione di Carlo Conti. Oltre a Giusy Ferreri, sono presenti altri sette coach, che fungono anche da giudici. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cantante.

Chi è Giusy Ferreri

Giusy Ferreri è una cantante italiana. Classe 1979, il suo nome ha raggiunto notorietà grazie ad X Factor. Si è iscritta alla prima edizione del talent, nel 2008, arrivando al secondo posto. Eppure quella mancata vittoria non l’ha penalizzata, perché negli anni la cantante ha avuto modo di coltivare la sua carriera musicale. Finora ha partecipato a quattro edizioni del Festival di Sanremo, la prima nel 2011, mentre l’ultima nel 2022. Tra i suoi brani più popolari troviamo “Ti porto a cena con me”, “Fa talmente male”, “Il mare immenso”, “Volevo te”, “Amore e capoeira” e “Roma-Bangkok” inciso con Baby-K. Giusy Ferreri ha pubblicato sei album finora: il primo, uscito nel 2008, si intitola “Gaetana”. Il secondo “Fotografie” è uscito nel 2009, il terzo “Il mio universo” nel 2011, mentre il quarto nel 2014 “L’attesa” e il quinto “Girotondo nel 2017”. L’ultimo, “Cortometraggi”, è arrivato nel 2022 in seguito al Festival di Sanremo. Mamma di Beatrice nata nel 2017, la cantante è fidanzata con Andrea Bonomo, di professione geometra. Prima di raggiungere la fama, Giusy Ferreri ha lavorato come cassiera in un supermercato per dieci anni. Su Instagram è presente ed è seguita da 244mila follower.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Giusy Ferreri, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.