Giuria Demoscopica 1000 Sanremo 2022: cosa è e come funziona

Una delle novità del Festival di Sanremo 2022 è la Giuria Demoscopica 1000, una delle giuria chiamate a votare le 25 canzoni di questa 72esima edizione, insieme a quella della Sala Stampa (carta stampata, radio e tv, Web) e la conferma del televoto. Un cambio di regolamento voluto dal direttore artistico di Sanremo, per il terzo anno alla guida del Festival. Ma che cos’è e come funziona la Giuria Demoscopica 1000? Si tratta di una giuria composta da mille componenti selezionati secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app dedicata. Ma vediamo quando votano le varie giurie e il regolamento delle cinque serate del Festival.

Come e quando si vota: regolamento

Lo svolgimento delle serate prevede che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio vengano eseguite 12 (e 13) canzoni in gara da parte dei rispettivi Artisti e che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della giuria della stampa, tv, radio e web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33%; giuria del web 33%; giuria delle radio 34%. Dopo la votazione verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/artisti eseguite in ciascuna delle due serate.

Nella terza serata, giovedì 3 febbraio, i 25 artisti proporranno le 25 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il televoto e dalla giuria “Demoscopica 1000”, ciascuna con un peso del 50% sul risultato complessivo. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/Artisti in gara.

Nella serata “Cover” di venerdì 4 febbraio l’esibizione di ognuno dei 25 artisti in gara sarà votata da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il televoto; del 33% per la giuria della sala stampa, tv, radio e web; e del 33% per la Giuria Demoscopica 1000″. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/artisti in gara.

Nella serata finale, infine, le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni/artisti. Quindi le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video, e in questa fase le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il televoto (peso 34%), la giuria della stampa, tv, radio e web (peso 33%) e la Giuria Demoscopica 1000, con il restante peso del 33%. A quel punto la canzone/artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2022.

Giuria Demoscopica 1000: cosa significa

Il significato del termine demoscopico deriva dal sostantivo demoscopia, che significa “indagine statistica dell’opinione pubblica”. L’aggettivo derivato ha quindi a che fare con l’osservazione di un fenomeno da parte dell’opinione pubblica. In questo caso, la giuria demoscopica è composta da 300 persone, abituali fruitori di musica, che, attraverso un’applicazione gestita da un’azienda specializzata, potranno dare i loro voti alle canzoni in gara.

Come partecipare

Il campione scelto per formare la giuria demoscopica 1000 al Festival di Sanremo 2022 è estremamente vario. L’azienda incaricata dalla Rai ha scelto tra appassionati e fruitori di musica, abituali consumatori e acquirenti di dischi e concerti. La provenienza dei partecipanti è eterogenea, con rappresentanti da ogni parte d’Italia e, in modo paritario, di entrambi i sessi. Si è cercato, inoltre, di coinvolgere individui di età differenti: dai giovani ai meno giovani.