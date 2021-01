Chi sono Orazi e Gianluca, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi sono Orazi e Gianluca, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Giulia Orazi e Gianluca Tornese sono una delle coppie del programma in onda su Italia 1 il giovedì sera. Conosciamoli meglio.

Chi è Giulia Orazi

Giulia Orazi è una ragazza di 27 anni di Perugia che fa la veterinaria. Timidissima e molto riservata, le piacerebbe imparare a lasciarsi andare di più e sconfiggere la sua timidezza. Giulia si è laureata a 24 anni e, una settimana dopo, era già in Irlanda per uno stage. Al rientro, la Secchiona si è iscritta alla specialistica. Non si è mai fermata e va avanti nel suo percorso formativo, convinta che la cultura sia libertà e la chiave che permette di aprire ogni porta.

Chi è Gianluca Tornese

Gianluca Tornese è un ragazzo dal sorriso contagioso e davvero molto bello. Verace proprio come le sue origini napoletane. Gianluca può sembrare a volte arrogante e quando si arrabbia esplode proprio come il Vesuvio. Ma, nonostante l’apparente caratteraccio, nasconde un cuore d’oro. Ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso ed è diventato popolare dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Da allora è diventato un influencer, ma è rimasto con i piedi per terra e lavora anche come imprenditore.

