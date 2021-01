Chi è Giulia Orazi, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Giulia Orazi, una delle secchione de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Si tratta di una ragazza di 27 anni di Perugia che fa la veterinaria. Timidissima e molto riservata, le piacerebbe imparare a lasciarsi andare di più e sconfiggere la sua timidezza. Giulia si è laureata a 24 anni e, una settimana dopo, era già in Irlanda per uno stage. Al rientro, la Secchiona si è iscritta alla specialistica. Non si è mai fermata e va avanti nel suo percorso formativo, convinta che la cultura sia libertà e la chiave che permette di aprire ogni porta. Il suo account Instagram @giulia.orazi_dvm conta quasi 400 followers.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Giulia Orazi, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

