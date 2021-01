Chi è Gianluca Tornese, il Pupo de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Gianluca Tornese, uno dei tre pupi protagonisti de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissimo, Gianluca è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna il concorrente del programma Mediaset. Verace proprio come le sue origini napoletane. Gianluca può sembrare a volte arrogante e quando si arrabbia esplode proprio come il Vesuvio. Ma, nonostante l’apparente caratteraccio, nasconde un cuore d’oro.

Gianluca Tornese ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso ed è diventato popolare dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Da allora è diventato un influencer, ma è rimasto con i piedi per terra e lavora anche come imprenditore. Gli piacciono le belle donne. Attivo sui social, in particolare Instagram dove posta diverse foto (qui il suo profilo).

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Gianluca Tornese, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

