Chi è Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus conduttrice di PrimaFestival

Chi è la moglie di Amadeus, il conduttore del Festival di Sanremo 2021? Ormai, dopo diversi anni, la conosciamo bene: il suo nome è Giovanna Civitillo. Nata a Vico Equense in provincia di Napoli il 9 settembre 1977, Giovanna è una ballerina professionista e conduttrice tv. Quest’anno condurrà il PrimaFestival, il breve show che anticiperà le cinque serate del Festival. Ma conosciamo meglio Giovanna Civitillo.

Nel 1986 Giovanna Citivillo ha studiato danza classica e moderna presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza, per poi diplomarsi nel 1994 al Teatro Bellini di Napoli nel balletto di August Bournonville. La moglie di Amadeus ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali di danza, vincendo come solista il terzo premio al concorso di Genzano di Roma e arrivando in finale a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza. La moglie di Amadeus ha iniziato a lavorare in televisione nel 1996 nei programmi Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In. Dal 2002 al 2006 è una delle ballerine del preserale Rai L’Eredità, ed è proprio nel corso di questo programma che conosce Amadeus. Nel 2006 insieme a lui inzia a lavorare per Mediaset e lo affianca nel game show 1 contro 100. Amadeus e Giovanna Citivillo tornano alla Rai e lavorano insieme a Mezzogiorno in Famiglia. Nel 2018 ha partecipato anche al programma Detto Fatto.

Giovanna Civitillo e Amadeus si sono sposati nel 2003. I due hanno avuto un figlio il 18 gennaio 2009: Josè Alberto. Amadeus aveva già un’altra figlia, Alice, nata dall’unione con Marisa Di Martino, durata dal 1993 al 2007. Ricordando il primo incontro Amadeus ha raccontato: “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. Giovanna e Amadeus hanno un profilo Instagram di coppia. Giovanna Civitillo dice di essere il portafortuna di Amadeus: “È vero che Amadeus mi vuole come portafortuna in ogni prima puntata. Vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi. È un nostro rito”.

