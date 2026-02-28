Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:01
Home » Spettacoli » TV
TV

Chi è il fidanzato di Giorgia Cardinaletti, la giornalista e co-conduttrice di Sanremo 2026

Immagine di copertina
AGF. Nella foto la giornalista Giorgia Cardinaletti
di Redazione TPI

Chi è il fidanzato di Giorgia Cardinaletti, la giornalista e co-conduttrice di Sanremo 2026. Francesco Bechis, Il Messaggero, anni, età, Instagram, padre, madre, Cesare Cremonini, ex

Dopo la fine della sua relazione con Cesare Cremonini, uno dei cantautori più amati del panorama italiano, Giorgia Cardinaletti sembra aver ritrovato l’amore. La nota giornalista e inviata del Tg1 questa sera debutta come co-conduttrice a Sanremo 2026, in occasionale della finale del Festival, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ma chi è il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti? Si tratterebbe di Francesco Bechis, giornalista politico del Messaggero, classe 1995.

Per l’Adnkronos, i due dopo “qualche mese” di frequentazione, avrebbero ufficializzato la storia al Premio Graldi, dedicato all’ex direttore del Messaggero, che proprio Bechis ha vinto nella categoria Under 35. Si tratta quindi di un giovane giornalista molto in gamba. Secondo fonti di stampa, la frequentazione tra i due sarebbe iniziata già dall’estate del 2025, ma solo in seguito si è consolidata, confermata anche da foto pubblicate dal settimanale Chi.

Francesco Bechis, classe 1995, è un giornalista de Il Messaggero e si occupa principalmente di politica. Figlio d’arte, suo padre è Franco Bechis, direttore della testata Open.online, mentre la madre è Monica Mondo, volto storico della tv cattolica Tv2000. Bechis ha studiato alla Luiss, dove ha conseguito laurea e master, e ha sviluppato la sua carriera seguendo temi politici e istituzionali, in particolare come cronista parlamentare e di governo.

La sua esperienza professionale comprende anni come firma per Formiche.net e la pubblicazione, nel 2024, del libro Realpolitik, scritto insieme a Giampiero Massolo, ex direttore della diplomazia e dei servizi segreti italiani. Prima di Bechis, Cardinaletti è stata legata sentimentalmente a Cesare Cremonini, cantante bolognese ex frontman dei Lunapop. La loro storia, durata circa un anno e mezzo, si è ufficialmente conclusa nel 2024. Giorgia Cardinaletti, da sempre riservata sulla sua vita privata, ha scelto di non commentare pubblicamente la relazione con Bechis.

Redazione TPI
.
Ricerca