Gigi uno come te – 30 anni insieme: anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, va in onda in prima serata e in diretta da Piazza Plebiscito a Napoli Gigi uno come te – 30 anni insieme, un evento importantissimo che celebra i trenta anni di carriera di Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano canterà nella piazza della sua città e il concerto sarà trasmesso in diretta TV anche dalla Rai. Scopo di questo evento è ripercorrere tutta la carriera di Gigi D’Alessio, attraverso i suoi brani più amati e gli artisti che l’hanno accompagnato strada facendo. Sul palco, infatti, ci saranno tantissimi ospiti. Scopriamo tutto quello che sappiamo sull’evento dedicato alla carriera di Gigi D’Alessio.

Cast e ospiti

Tantissimi gli ospiti attesi sul palco per celebrare Gigi uno come te – 30 anni insieme. L’evento si sofferma sugli anni che hanno caratterizzato la sua carriera. Oltre ai brani più famosi e più amati dagli italiani, ci saranno tantissimi ospiti ad arricchire la serata, tutti riuniti a Piazza Plebiscito per ricordare l’affetto rivolto al cantante napoletano. Non solo cantanti, ma anche attori, comici, personaggi del mondo della televisione e dello sport. Tutti racconteranno i trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio. Tra i nomi più quotati, come riporta Il Mattino, ci sono artisti come Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Amadeus, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Mara Venier e Vanessa Incontrada.

Gigi uno come te – 30 anni insieme: quante puntate

Da quante puntate è composto Gigi uno come te – 30 anni insieme? Il cantante ha scelto di animare il weekend dei napoletani con due concerti evento: il primo è previsto venerdì 17 giugno 2022, il secondo invece per sabato 18 giugno 2022. La location non muta, resta sempre Piazza Plebiscito e i biglietti sono già andati tutti sold out da tempo. La diretta del concerto è prevista soltanto per la prima serata, quindi venerdì 17 giugno 2022.

Streaming e TV

Ma dove vedere Gigi uno come te – 30 anni insieme in diretta TV e live streaming? Il concerto di Gigi D’Alessio si svolge fisicamente a Napoli, a Piazza Plebiscito, ma viene trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 venerdì 17 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Anche 101 se si ha l’abbonamento alla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, servizio messo a disposizione dalla Rai per gli utenti sia via desktop che via app.