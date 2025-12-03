Gigi e Vanessa insieme: le anticipazioni e gli ospiti della terza puntata dello show

Questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Gigi e Vanessa insieme, lo show che vede Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornare “Insieme” per un grande spettacolo che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Terzo e ultimo appuntamento con “Gigi e Vanessa – Insieme”: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Ospiti della serata: Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, oltre a Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste.

Streaming e tv

Dove vedere Gigi e Vanessa insieme in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.