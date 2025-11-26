Icona app
TV

Gigi e Vanessa insieme: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dello show

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Gigi e Vanessa insieme: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dello show

Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Gigi e Vanessa insieme, lo show che vede Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornare “Insieme” per un grande spettacolo che celebra l’amicizia e le emozioni condivise, perché ognuno ha la sua personalità ma, se le cose si fanno insieme, tutto può diventare straordinario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi. Ospiti della seconda puntata: Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Ale e Franz, Pier Francesco Favino e Biagio Antonacci.

Streaming e tv

Dove vedere Gigi e Vanessa insieme in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca