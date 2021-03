Gigi D’Alessio ospite a Sanremo 2021: biografia, fidanzata, figli e cachet per il Festival

Anche Gigi D’Alessio sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021: ecco chi è il cantante napoletano che salirà sul palco dell’Ariston nella seconda serata della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda stasera, mercoledì 3 marzo 2021.

Biografia

Nato a Napoli il 24 febbraio 1967, Gigi D’Alessio, all’anagrafe Luigi D’Alessio, è un cantautore, produttore, conduttore, che nel corso della sua carriera ha venduto oltre 26 milioni di dischi. Appassionato di musica sin da piccolo, inizia a studiare pianoforte da autodidatta per poi entrare, all’età di 12 anni, in conservatorio. A 21 anni consegue il diploma in pianoforte, mentre due anni più tardi dirige l’Orchestra Scarlatti.

Nei primi anni Novanta diventa il pianista di Mario Merola e, nel frattempo, pubblica i suoi primi album. Negli anni successivi ottiene sempre un maggiore successo e nel 2000 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Non dirgli mai, singolo contenuto nell’album Quando la mia vita cambierà che verrà certificato disco d’oro poco dopo l’uscita. La carriera prosegue a gonfie vele anche con diversi tour internazionali che portano Gigi D’Alessio a cantare negli stadi di tutto il mondo.

Negli anni successivi torna al Festival di Sanremo nel 2005, mentre nel 2010 fa il suo esordio nelle vesti di conduttore presentando su Rai 1 il one man show Gigi, questo sono io. Nel 2011 si esibisce al Radio City Music Hall di New York, mentre nel 2014 e 2015 è protagonista dello show di fine anno di Canale 5 con Capodanno con Gigi D’Alessio. Nel 2017, invece, è al timone del programma dedicato alla comicità meridionale, Made in Sud. Al Festival di Sanremo 2021, Gigi D’Alessio si esibirà con i rapper napoletani Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay, autori dell’ultimo singolo dell’artista, Guagliune.

Vita privata: la fidanzata di Gigi D’Alessio, la ex e i figli

Gigi D’Alessio è stato sposato dal 1986 fino al 2006 con Carmela Barbato dalla quale ha avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). Il cantante è nonno di due nipoti: il figlio Claudio, infatti, è papà di due bambine, Noemi, nata nel 2007, e Sofia, venuta alla luce nel 2020.

Il matrimonio di Gigi D’Alessio è terminato a causa della relazione con Anna Tatangelo, iniziata nel 2005 e interrotta nel 2017. I due, che hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010, sono tornati insieme nel 2018, salvo poi annunciare nel 2020 la loro definitiva separazione. Ma chi è la nuova fidanzata di Gigi D’Alessio? Secondo i rumors, il cantante partenopeo sarebbe fidanzato con Denise Esposito, una ragazza di 26 anni più giovane, conosciuta questa estate a Capri.

Cachet Sanremo 2021

Ma qual è il cachet percepito da Gigi D’Alessio per partecipare in qualità di ospite al Festival di Sanremo 2021? La Rai non ha comunicato le cifre ufficiali dei compensi della kermesse. Secondo indiscrezioni, tuttavia, Fiorello e Ibrahimovic, che saranno presenti in tutte e 5 le serate del Festival, dovrebbero percepire 50mila euro a puntata. La metà, 25mila euro, è la cifra invece destinata, sempre secondo indiscrezioni, ad alcuni ospiti e alle co-conduttrici per una sera come ad esempio Elodie.

