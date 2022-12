GF Vip, la nuova concorrente ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese: lui non la riconosce

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 19 dicembre, Antonino Spinalbese una sorpresa in diretta. La produzione ha consegnato un pacco misterioso all’hair stylist, raccomandandosi di non aprirlo fino a che non avesse ricevuto il permesso da Alfonso Signorini. Ma vediamo insieme di che di tratta.

All’interno della casa più spiata d’Italia è entrata una nuova concorrente. Si tratta di una modella e influencer 29enne di origini marocchine, che spunta improvvisamente dal passato del sex symbol della Casa, Antonino Spinalbese. Il suo nome è Dana Saber e oltre ad aver avuto un breve flirt con l’hair stylist, la new entry ha avuto una storia con Dayane Mello, modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Cosa c’è nel pacco misterioso

Dentro al pacco misterioso, Spinalbese ha trovato una sciarpa che si è rivelata essere sua: “Torniamo indietro di 6-7 anni, una giornata di pioggia, avevi cominciato da poco a fare il tuo mestiere di hair stylist. Tra le donne a cui avevi tagliato i capelli ce ne era una talmente bella che l’hai fermata e gli hai chiesto di aspettarti a fine turno. Sei andato con lei e le hai regalato quella sciarpa”, ha detto Alfonso cercando di rinfrescargli la memoria. La donna si è rivelata essere Dana Saber, la nuova concorrente del reality.

L’incontro però non è stato emozionante da entrambe le parti, perché Antonino non ha riconosciuto la donna nemmeno dopo che Signorini ha rivelato il suo nome e nemmeno trovandosela di fronte. Tuttavia, l’ex di Belen Rodriguez si è mostrato felice quando ha scoperto che Dana sarebbe entrata nella Casa come una nuova concorrente.