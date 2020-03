Geostorm, il film catastrofico con Andy Garcia: trama, cast, trailer e streaming

Per i tempi che corrono, quale serata migliore di questa per ammirare un appassionante film catastrofico del 2017, diretto e scritto da Dean Devlin? Geostorm è un film d’azione che vede nel cast Gerard Butler e Canale 5 lo propone in prima tv lunedì 9 marzo 2020, per contrastare il fenomeno del Commissario Montalbano. Ma di cosa parla il film? E qual è il cast? E dove vederlo in alternativa in streaming?

Geostorm, la trama del film

Il film è ambientato nel 2019: il fragile sistema climatico che governa il pianeta Terra è gestito da un impianto satellitare globale detto Dutch Boy, controllato da Jake Lawson. Tale sistema permette l’eliminazione di disastrose tempeste ed elimina la siccità nel mondo. Quando Jake viene estromesso dal progetto per la sua irriverenza al Senato, suo fratello Max subentra e prende il suo posto. Tre anni dopo accade una cosa strana in Afghanistan, dove si verifica un episodio climatico sconcertante. Lawson, preoccupato, allora chiede al Presidente degli Stati Uniti il permesso di andare nello spazio e verificare se presente un’eventuale avaria che possa aver compromesso le capacità di Dutch Boy.

Il presidente accetta, mentre a Hong Kong si verifica un’altra catastrofe climatica e il rappresentante cinese, Cheng Long, contatta Max per comunicargli l’accaduto, sostenendo che si tratti un geostorm, cioè che qualcuno stia cercando di non dare nell’occhio per sabotare il progetto. Max e Jake dunque lavoreranno insieme per capire chi è stato.

Geostorm, chi c’è nel cast | Trailer

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dai due fratelli protagonisti, Jake e Max Lawson interpretati rispettivamente da Gerard Butler e Jim Sturgess. Al loro fianco vediamo Ed Harris interpretare il segretario di Stato Leonard Dekkom, Andy Garcia interpretare il Presidente Andrew Palma e Abbie Cornish interpretare Sarah Wilson. E ancora vediamo Robert Sheehan, Mare Winningham, Amr Waked, Drew Powell, Eugenio Derbez, Sterling Jerins.

Geostorm, dove vedere il film: tv e streaming

Il film Geostorm va in onda questa sera, 9 marzo 2020, in prima tv e in prima serata su Canale 5. La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, 9 marzo 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Poveri ma ricchi è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming