Gennaro Mauro è il fidanzato di Anna Ascione. Si tratta di una delle sei coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Gennaro e Anna sono fidanzati da sei anni, anche se i problemi non mancano. Lui sembra molto convinto della loro relazione, mentre lei ha qualche dubbio in più. Gennaro le ha anche chiesto di sposarsi, ma lei ha rifiutato. Ma chi è Gennaro Mauro? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Chi è Gennaro Mauro

Gennaro non ha dubbi sul suo amore per Anna, tanto che le ha chiesto di sposarsi, ma la ragazza ha rifiutato. Gennaro Mauro ha 31 anni e viene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli; laureato in Optometria all’Università Federico II di Napoli, al momento lavora nel negozio di ottica di famiglia, insieme alle sue sorelle. “Io amo Anna e tutte le volte che ci siamo lasciati ho provato a frequentare anche altre ragazze ma più le frequentavo più capivo che la donna che amo è solo lei – ha detto durante la presentazione -. Le ho chiesto anche di sposarla e lei mi ha risposto con un bel no. Io ho una casa mia, una buona stabilità economica e le ho anche proposto di andare a convivere ma anche su questa cosa lei prende tempo. A questo punto il dubbio che mi ami o meno mi viene. È vero che ha scritto lei al programma ma penso che serva anche a me per capire se mi ama veramente”.

Dal canto suo Anna, viste le crisi che hanno vissuto in questi sei anni, vuole capire attraverso Temptation Island se proseguire o meno questa relazione. “Da fuori tutti pensano che lui sia il fidanzato perfetto e io la cattiva. In realtà, lui ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili”.

