Chi è Anna Ascione, la fidanzata di Gennaro Mauro a Temptation Island 2020

Anna Ascione è la fidanzata di Gennaro Mauro. Si tratta di una delle sei coppie di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 che torna a partire dal 16 settembre nella sua versione Nip, con la conduzione di Alessia Marcuzzi. I due, tra alti e bassi, stanno insieme da sei anni. “Lui sembra il fidanzato perfetto, tutti pensano che sia io la cattiva”, racconta Anna, mentre Gennaro ha confessato: “Le ho chiesto di sposarmi ma ha rifiutato”. Ma chi è Anna Ascione? Cosa fa nella vita? Di seguito le informazioni sul suo conto.

Tutto quello che c’è da sapere sulla coppia

Chi è Anna Ascione

Anna ha 26 anni, è di Torre del Greco ed è laureata in Economia alla Federico II di Napoli. Durante gli studi, Anna ha lavorato ricoprendo diversi ruoli nell’amministrazione della ‘Oceanis srl’, società che si occupa di sicurezza in mare. “Ho deciso di scrivere io a Temptation Island perché dopo tanti tira e molla voglio dare una svolta alla nostra storia”, ha detto durante la sua presentazione. “Da fuori tutti pensano sia il ragazzo perfetto e senza difetti e che la cattiva della coppia sia io. In realtà lui è troppo concentrato su se stesso, è un po’ infantile e le cose devono andare sempre come dice lui. Questi sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinto a lasciarlo più volte ma poi è sempre ritornato. Succede sempre così, lo lascio, poi passa qualche mese, lui ritorna e io ci ricasco perché mi manca”. Insomma, secondo Anna Ascione il suo fidanzato ha diversi lati del suo carattere che non gli piacciono. Gennaro è convinto dei suoi sentimenti, ma teme di non essere ricambiato in egual misura. Il ragazzo infatti le ha chiesto di sposarsi, ma Anna ha rifiutato.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è Anna Ascione, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata il mercoledì sera su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

Potrebbero interessarti Chi è Gennaro Mauro, il fidanzato di Anna Ascione a Temptation Island 2020 Chi è Speranza Capasso, la fidanzata di Alberto Maritato a Temptation Island 2020 Chi è Nadia, la fidanzata di Antonio Giungo a Temptation Island 2020