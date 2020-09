Temptation Island 2020, chi sono Anna Ascione e Gennaro Mauro

Anna Ascione e Gennaro Mauro sono una delle coppie di Temptation Island 2020, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi in onda dal 16 settembre su Canale 5. Si tratta di una coppia che sta insieme da sei anni. A scrivere al programma è stata lei che è fortemente determinata a “dare una svolta alla relazione”. Ma scopriamo qualcosa di più sulla coppia di Temptation Island 2020.

Chi è Anna Ascione

Anna Ascione ha 26 anni, è di Torre del Greco ed è laureata in Economia alla Federico II di Napoli. Durante gli studi, Anna ha ricoperto diversi ruoli nell’amministrazione della ‘Oceanis srl’, società che si occupa di sicurezza in mare. “Ho deciso di scrivere io a Temptation Island perché dopo tanti tira e molla voglio dare una svolta alla nostra storia – le parole di Anna durante la sua presentazione -. Da fuori tutti pensano sia il ragazzo perfetto e senza difetti e che la cattiva della coppia sia io. In realtà lui è troppo concentrato su se stesso, è un po’ infantile e le cose devono andare sempre come dice lui. Questi sono solo alcuni dei motivi che mi hanno spinto a lasciarlo più volte ma poi è sempre ritornato. Succede sempre così, lo lascio, poi passa qualche mese, lui ritorna e io ci ricasco perché mi manca”.

Chi è Gennaro Mauro

Gennaro Mauro ha 31 anni e viene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli; laureato in Optometria all’Università Federico II di Napoli, al momento lavora nel negozio di ottica di famiglia, insieme alle sue sorelle. “Io amo Anna e tutte le volte che ci siamo lasciati ho provato a frequentare anche altre ragazze ma più le frequentavo più capivo che la donna che amo è solo lei – ha detto durante la presentazione -. Le ho chiesto anche di sposarla e lei mi ha risposto con un bel no. Io ho una casa mia, una buona stabilità economica e le ho anche proposto di andare a convivere ma anche su questa cosa lei prende tempo. A questo punto il dubbio che mi ami o meno mi viene. E’ vero che ha scritto lei al programma ma penso che serva anche a me per capire se mi ama veramente”.

Anna Ascione e Gennaro Mauro: perché partecipano a Temptation Island 2020?

Anna Ascione e Gennaro Mauro partecipano a Temptation Island, in onda dal 16 settembre su Canale 5, “per dare una svolta alla relazione”.

