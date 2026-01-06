Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:56
TV

Genitori in trappola: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Genitori in trappola: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Genitori in trappola (The Parent Trap), film della Disney del 1998 con Dennis Quaid, Natasha Richardson, e Lindsay Lohan nella sua prima apparizione cinematografica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Hallie Parker è una ragazzina di 11 anni cresciuta nella Napa Valley, in California, con il padre, Nick Parker, ricco proprietario di un vigneto. Annie James invece vive a Londra con la madre, Elizabeth James, detta Lizzie, affermata stilista di abiti da sposa. Le due bambine in realtà sono gemelle, separate alla nascita subito dopo il divorzio dei genitori che decisero di prendere ciascuno la custodia di una delle figlie. Nessuna delle due sa dell’esistenza dell’altra fino a quando, per coincidenza a 12 anni dalla nascita, si ritrovano a frequentare lo stesso campo estivo nel Maine, rimanendo entrambe sorprese dalla straordinaria somiglianza fisica reciproca. La vita nel campo è però difficile: le due, che nel frattempo si sono create una cerchia di amici, si sfidano a colpi di tremendi scherzi fino a quando, dopo l’ennesimo disastro, la responsabile per punizione le manda a passare la notte insieme in un bungalow. Dopo essersi riappacificate si conoscono meglio e, poiché tra di loro ci sono tante somiglianze oltre all’aspetto fisico, scoprono grazie a una foto dei loro genitori da giovani, di essere sorelle gemelle. Oramai affezionate l’una all’altra e non volendosi separare ancora una volta, per convincere i rispettivi genitori a rimettersi di nuovo insieme, Hallie ed Annie decidono segretamente di scambiarsi: la prima va a vivere con la madre a Londra mentre la seconda si stabilisce col padre in California.

Genitori in trappola: il cast

Abbiamo visto la trama di Genitori in trappola, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Lindsay Lohan: Hallie Parker / Annie James
  • Dennis Quaid: Nicholas “Nick” Parker
  • Natasha Richardson: Elizabeth “Lizzie” James
  • Elaine Hendrix: Meredith Blake
  • Lisa Ann Walter: Chessy
  • Simon Kunz: Martin
  • Polly Holliday: Marva Kulp Sr.
  • Maggie Wheeler: Marva Kulp Jr.
  • Ronnie Stevens: nonno Charles James
  • Alex Cole: Richard
  • Hallie Meyers-Shyer: Lindsay (amica di Annie)
  • Maggie Emma Thomas: Zoe (amica di Hallie)
  • Courtney Woods: Nicole (amica di Hallie)
  • Kat Graham: Jackie (amica di Annie)
  • Michael Lohan: ragazzo perso al campo
  • J. Patrick McCormack: Les Blake

Streaming e tv

Dove vedere Genitori in trappola in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
