Gemini Man: trama, cast e streaming del film

Stasera, 26 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Gemini Man, film del 2019 diretto da Ang Lee con protagonista Will Smith. La pellicola ha avuto una fase di sviluppo lunga venti anni prima di entrare in produzione. Il film, nato da un’idea di Darren Lemke, nel 1997 doveva essere prodotto dalla Walt Disney Pictures insieme a Don Murphy, sotto la regia di Tony Scott. Nel 2016 la Skydance acquista il film dalla Disney e Jerry Bruckheimer subentra nel progetto come produttore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Henry Brogan, un vecchio ricognitore ed ex cecchino del corpo dei Marines che adesso lavora come sicario per la Defense Intelligence Agency (DIA), viene inviato in missione per assassinare un anonimo terrorista che sta viaggiando a bordo di un treno superveloce. Durante la missione, lo spotter di Henry, a bordo del treno, lo avverte via radio della presenza di una ragazza che si avvicina al bersaglio, facendo così ritardare il tiro di Henry fino all’ultimo secondo, che spara al collo dell’uomo, nonostante stesse mirando alla sua testa. Molto deluso dall’uccisione e, forse, disilluso anche dalla carriera di assassino professionale, Henry si ritira dal servizio governativo. Mentre si sta preparando ad andare in pensione, Henry incontra la donna gestore del noleggio barche, Danny Zakarewski, e si ricongiunge con un vecchio amico, Jack, il quale gli rivela che un informatore di nome Yuri gli disse che l’uomo che Henry ha ucciso era innocente; richiedendo una prova di ciò che gli ha appena detto, Henry chiede a Jack di organizzare un incontro con Yuri. In rappresaglia per il fatto che Henry è venuto a conoscenza dell’inganno governativo, il direttore dell’agenzia Lassiter ha intenzione di ucciderlo…

Gemini Man: il cast del film

Abbiamo visto alcuni cenni sulla trama di Gemini Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Smith: Henry Brogan / Junior

Mary Elizabeth Winstead: Danny Zakarewski

Clive Owen: Clayton “Clay” Verris

Benedict Wong: il barone

Ralph Brown: Del Patterson

Linda Emond: Janet Lassiter

Douglas Hodge: Jack Willis

E. J. Bonilla: Marino

Ilia Volok: Yuri Kovacs

Theodora Miranne: Kitty

Tim Connolly: agente

David Shae: messaggero in bicicletta

Lilla Banak: madre di Henry

Diego Adonye: padre di Henry

Alexandra Szucs: Aniko

Streaming e tv

Dove vedere Gemini Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.