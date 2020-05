Garfield 2: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 30 maggio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Garfield 2, film del 2006 per la regia di Tim Hill. La pellicola, seguito di Garfield – Il film, è tratta dall’omonimo fumetto di Jim Davis.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Trama

John vule chiedere a Liz di sposarlo, ma lei deve partire d’improvviso per l’Inghilterra. Garfield non lo lascia andare da solo e si intrufola nella sua valigia.

Garfield 2 film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Breckin Meyer – Jon Arbuckle

Jennifer Love Hewitt – Dr. Liz Wilson

Billy Connolly – Lord Manfred Dargis

Ian Abercrombie – Smithee

Roger Rees – Mr. Hobbs

Lucy Davis – Abby Westminster

Jane Carr – Signora Withney

Russell Milton – Bobby

Roscoe Lee Browne – voce narrante

Garfield 2 film: trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Garfield 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 30 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Gigi, questo sono io scaletta: canzoni e artisti dello show di Gigi D’Alessio Gigi, questo sono io: torna lo show di Gigi D’Alessio in replica su Rai 1 Gigi questo sono io, come vedere in streaming lo show di Gigi D’Alessio