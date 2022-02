Gaia Girace, chi è Lila dell’Amica Geniale: carriera, età, fidanzato e Instagram dell’ospite a Sanremo 2022

Gaia Girace, la giovane attrice che interpreta Lila nella fiction di Rai 1 L’amica Geniale, è ospite questa sera al Festival di Sanremo 2022 insieme alla sua collega e amica Margherita Mazzucco (Lenù), per lanciare la terza stagione della fiction di successo, dal titolo Storia di chi fugge e chi resta, prossimamente su Rai 1. Ma chi è Gaia Girace, l’attrice de l’Amica Geniale, ospite a Sanremo 2022? Il suo personaggio è quello di una ragazzina abituata sin da piccola ai colpi bassi della vita e che, crescendo, incassa uno dopo l’altro i tradimenti della società. Lila ha una mente brillante, ma nessuna possibilità di sfruttarla, non come Elena, la sua migliore amica (interpretata da Margherita Mazzucco), fermamente appoggiata dalla famiglia a proseguire gli studi.

Originaria di Napoli, Gaia Girace è del 2003. Molto simpatica e naturale, è stata scelta per il ruolo di Lia Cerullo. Un ruolo che le ha dato visibilità e fama anche a livello internazionale. La giovane attrice ha iniziato a girare sul set de L’amica geniale che aveva soltanto 14 anni. La serie che l’ha lanciata è stato anche il suo primo ruolo nel mondo dello spettacolo: è anche vero che la Girace è stata scelta appositamente per il ruolo di Lila poiché non aveva mai preso parte a una serie o film prima. Le direttive sono arrivate dall’alto: pare che sia stata proprio Elena Ferrante e imporre questo veto, scegliere un’attrice che non fosse mai comparsa prima e che nessuno conoscesse. Il sogno di Gaia Girace, ospite a Sanremo 2022, è quello di arrivare a Hollywood.

Sul ruolo di Lila ne L’Amica Geniale, Gaia Girace ha dichiarato: “Anche se quello era il mio primo provino, fare l’attrice era il mio sogno: ci tenevo tantissimo, volevo essere scelta. Ho letto il primo libro dopo essere stata presa. La scrittura della Ferrante mi ha dato emozioni fortissime per l’originalità della storia, per lo stile, la cura dei dettagli. In una parola: magia”. Su Instagram è seguita da oltre 167mila persone.