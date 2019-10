Gabriele Pippo e Silvia Tirado oggi: lo speciale Il viaggio di Temptation Island Vip

Una delle ultime coppie ad entrare a far parte di questa seconda edizione di Temptation Island Vip è quella formata da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Da un lato il figlio di Pippo Franco, dall’altro la bella modella e influencer.

Inizialmente a sembrare più vicino alle tentatrici presenti nel villaggio è stato Gabriele Pippo, mentre poi è stata lei ad avvicinarsi ai ragazzi single, e in particolare al tentatore Valerio.

La loro storia è nata quasi per caso, visto che i due erano già amici da tempo. Entrambi hanno avuto qualche mancanza durante il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip, con Silvia che ha dichiarato: “Ho vissuto questa esperienza senza freni, come se non fossi fidanzata”.

Gabriele dal canto suo non ha mai nascosto di essere molto geloso: “Io l’ho odiata. Quando ami una persona che ti fa così tanto male, la odi. poi mi sono liberato di quest’odio, perché poi non è giusto odiare una persona che ami. Vedendo queste cose mi sale il dispiacere, perché io questa ragazza l’ho amata con tutto il cuore. Non so cosa sia successo questi giorni, è venuta realtà che non mi aspettavo, provo solo dolore”.

La stessa Silvia Tirado ha ammesso di aver forse oltrepassato la linea con il single Valerio: “Io non mi riconosco, rivedendomi non mi riconosco, pensando adesso come sto. Mi dispiace vedere anche lui che piange. Lui era il mio punto di riferimento lì dentro. Mi sentivo di farlo e l’ho fatto, non ho pensato alle conseguenze. Poi con il passare dei giorni sono cambiata, l’ho pensato completamente”.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado: il falò di confronto a Temptation Island Vip

Inizialmente, nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island Vip, Gabriele sembrava deciso a lasciare il falò di confronto, dopo i video visti sulla sua fidanzata. Silvia prova a difendersi e ammette:

“Se sono qui che piango e mi manchi, sto qua e io ti amo, veramente. Non volevo andare via separati, ne abbiamo passate di tutti i colori. Dammi l’opportunità di riprovarci, di farmi perdonare, ho sbagliato ma ora basta”.

Alla fine, nonostante qualche titubanza, Gabriele Pippo cede: “Non te lo meriteresti, ma ti darò un’altra opportunità. Se vuoi uscire da qui con me, facciamo tutto secondo il mio registro”. I due hanno quindi deciso di lasciare insieme il Resort Is Morus Relais.

Ma come vanno le cose oggi tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado? Lo scopriremo nel corso dello speciale in onda stasera, 31 ottobre 2019, su Canale 5, dal titolo Il viaggio di Temptation Island Vip.

Gabriele Pippo e Silvia Tirado oggi: la coppia un mese dopo Temptation Island Vip

Intanto in un’intervista al magazine di Uomini e Donne i due hanno raccontato come stanno andando le cose. Silvia ha ammesso: “I primi tempi andava tutto a gonfie vele, poi abbiamo iniziato a litigare duramente e ad avere problemi.

Sicuramente le parole forti offensive usate da Gabriele contro di me, pur conoscendomi da un anno e sapendo che ragazza sono. Gabriele sa benissimo che ho sempre lavorato e che non sono una persona materialista, anzi, a lui non chiedo mai niente.

Aggiungo anche che quella di fare musica è stata una sua idea e che non sto con lui né per interessi economici né di notorietà, ma solamente per amore. Le sue sono state parole dette in momenti di ira, ma avrei gradito un po’ più di rispetto e self-control nei miei confronti.

Il fatto che abbia detto “tu hai un bel c***” alla tentatrice mi ha dato davvero fastidio e anche espressioni come “vorrei che le ragazze mi twerkino in faccia” non mi sono affatto piaciute”.

Gabriele Pippo ha invece dichiarato: “Ho imparato che nella vita a volte bisogna fermarsi e ragionare sulle cose, che bisogna essere più maturi e non trarre conclusioni affrettate. Attraverso questa esperienza, che è stata sofferta, ho imparato come diventare la versione due punto zero di me stesso e ho capito che Silvia mi ama veramente. Ne esco sconvolto, più maturo, diverso. È come se fossimo rinati e da qui dobbiamo ripartire”.