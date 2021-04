Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 27 aprile 2021

Questa sera, martedì 27 aprile 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 aprile 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 27 aprile 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale. Tra i temi trattati nel corso della puntata ampio spazio sarà dedicato ad un approfondimento sui temi di più stretta attualità, con le riaperture e il ritorno della zona gialla in quasi tutto il Paese.

Durante le tre ore di diretta, verrà trattato ampiamente il tema dell’occupazione abusiva di case private: la trasmissione di Rete 4 proseguirà nel far luce sul fenomeno che, complice il blocco degli sfratti introdotto per l’emergenza Coronavirus, sta creando gravi problemi a molti piccoli proprietari di case e racconterà, con nuove storie e testimonianze, le vicende di chi da molti mesi non riesce a rientrare in possesso della propria abitazione nonostante la morosità degli inquilini risalisse a prima dell’arrivo della pandemia.

E ancora, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, con il dottor Andrea Mangiagalli, si tornerà ad approfondire il tema delle cure domiciliari contro il Covid, che potrebbero evitare molti accessi in pronto soccorso e ricoveri ospedalieri, e si analizzeranno le regole introdotte dal Governo per le prime riaperture del 26 aprile e l’impatto che le carenze in termini di sicurezza ed efficacia dei protocolli per la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole italiane e sui mezzi pubblici potrebbero avere sui contagi.

Infine, ampio spazio sarà dedicato agli sviluppi e alle nuove testimonianze sul caso di Ciro Grillo, indagato dalla procura di Tempio Pausania con l’accusa di stupro di gruppo con altri tre amici ai danni di una ragazza 19enne per un fatto risalente al luglio 2019 nella villa in Sardegna del padre Beppe, garante del Movimento 5 Stelle, il cui video degli scorsi giorni in difesa del figlio continua ad alimentare polemiche. Tra gli ospiti della puntata di oggi di Fuori dal coro anche: Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.

Il programma viene trasmesso stasera – martedì 27 aprile 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25.

