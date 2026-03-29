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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 29 marzo 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 29 marzo 2026

Questa sera, domenica 29 marzo 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 marzo 2026.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro della puntata, la vicenda del 13enne che, in provincia di Bergamo, ha accoltellato la sua professoressa di francese, riprendendo in diretta l’agghiacciante aggressione con il cellulare.

A seguire, un reportage da Mondragone, nel Casertano, dove la comunità rom locale avrebbe finito per occupare anche i ruderi degli antichi Romani, parte di un patrimonio artistico che, un tempo, rientrava nei percorsi turistici.

Infine, prosegue l’inchiesta sui grilli, presunto cibo del futuro. Mentre Ynsect, azienda francese specializzata nell’allevamento industriale di insetti, è stata liquidata, l’Unione Europea continua a destinare parte dei fondi pubblici alle nuove frontiere alimentari.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 29 marzo 2026 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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