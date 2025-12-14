Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 14 dicembre 2025

Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 14 dicembre 2025.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano darà spazio ad un’inchiesta sulle Asl campane, che sembrano eludere le normative sulle liste d’attesa sostenendo i propri pazienti rifiutino o disdicano visite che, in realtà, non sarebbero mai state prenotate.

A seguire, tornerà ospite in studio Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour. Condannato per aver sparato e ucciso due ladri nel 2021, rivelerà a quanto ammonta il risarcimento chiestogli dalle famiglie dei criminali.

Infine, proseguirà il reportage sui bimbi tolti ai genitori, con gli aggiornamenti relativi al caso della cosiddetta seconda famiglia nel bosco e di Giovanna, madre di Brescia separata dai figli perché “ostativa”.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – domenica 14 dicembre 2025 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Infinity, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.