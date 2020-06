Fuga da Reuma Park: trama e cast del film di Aldo, Giovanni e Giacomo su Italia 1

Questa sera, lunedì 22 giugno 2020, va in onda su Italia 1 il film Fuga da Reuma Park, divertente commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo del 2016, che vede nel cast anche Silvana Fallisi e la partecipazione di Ficarra e Picone. Ma qual è la trama di Fuga da Reuma Park? Come fare per vederlo in streaming? Qual è il trailer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film di Aldo, Giovanni e Giacomo è ambientato in un futuro prossimo, nel 2041, durante la vigilia di Natale. L’ormai anziano Aldo Baglio viene portato dai figli, Valentino e Salvatore, in una casa di riposo milanese che si chiama Reuma Park. Si tratta in un lunapark per anziani gestito da Ludmilla, una direttrice dal pugno di ferro, in tutti i sensi. Qui Aldo incontrerà due vecchi amici. Giovanni Storti, che ha una pessima memoria e spesso viene beccato a parlare con i piccioni; e Giacomo Poretti, un uomo invalido, finito sulla sedia a rotelle con una flebo costantemente attaccata.

I tre amici un giorno decidono che vogliono scappare lontano e lasciare il parco, quindi insieme progetteranno un piano per una fuga da attuare durante la festa di Natale. Tra musica, balli e petardi, i tre, secondo la trama di Fuga da Reuma Park, riescono a scappare per realizzare il loro sogno: recuperare la barca di Giovanni e i soldi di Giacomo e partire alla volta del Brasile.

Fuga da reuma Park cast e trailer

Tanti gli attori che prendono parte a questo film di e con Aldo, Giovanni e Giacomo. Nel cast anche Silvana Fallisi e Ficarra e Picone. Ecco l’elenco completo degli attori e dei relativi personaggi:

Aldo Baglio: se stesso

Giovanni Storti: se stesso

Giacomo Poretti: se stesso

Salvatore Ficarra: Salvatore

Valentino Picone: Valentino

Silvana Fallisi: Ludmilla

Giorgio Centamore: L’infermiere

Qui il trailer ufficiale di Fuga da Reuma Park, questa sera, 22 giugno 2020, su Italia 1 dalle 21.30.

Fuga da Reuma Park film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Fuga da Reuma Park in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 22 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

