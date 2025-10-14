Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni, cast, giudici, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 14 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli va in onda la quinta puntata di Freeze – Chi sta fermo vince!, il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti, cast e giudici)

Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Anche qui, il meccanismo è tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità chiuse in una stanza si sfidano a restare immobili qualunque cosa accada. Nella quinta puntata si confronteranno in una gara di resistenza tutt’altro che semplice: Ale Betti, Gigi, Valeria Marini, Juliana Moreira, Francesco Paolantoni, Giulia Penna, Ross e Federico Russo.

Quando Nicola Savino annuncerà dallo studio il momento “Freeze”, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno tentare di rimanere impassibili di fronte alle più svariate provocazioni: niente sorrisi, niente reazioni, nessun movimento. A metterli alla prova, una serie di situazioni e provocazioni pensate per testare il loro sangue freddo. I concorrenti non sapranno mai cosa li aspetta, e dovranno affrontare ogni round con autocontrollo e nervi d’acciaio.

A giudicare la loro imperturbabilità, il “Grande Freezer”, ossia gli “arbitri” Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imperdibili imitazioni) e un terzo giudice che sarà diverso di puntata in puntata.

Al termine di ogni manche, gli arbitri assegneranno un punteggio valutando ogni minimo movimento compiuto dai concorrenti. La classifica verrà aggiornata insieme a Rocío Muñoz Morales, ma solo una squadra accederà al round finale che decreterà il vincitore assoluto di Freeze. Nell’ultima sfida, infatti, saranno i concorrenti della squadra in vantaggio a darsi battaglia tra di loro per contendersi la vittoria e il trofeo più “glaciale” della TV. Tra una prova e l’altra, non mancheranno momenti di leggerezza, gioco e improvvisazione in puro stile Freeze.

Freeze – Chi sta fermo vince: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Freeze – Chi sta fermo vince su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima martedì 16 settembre 2025; la sesta e ultima – salvo cambi di programma – martedì 21 ottobre 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 16 settembre 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 23 settembre 2025 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 30 settembre 2025 TRASMESSA

Quarta puntata: martedì 7 ottobre 2025 TRASMESSA

Quinta puntata: martedì 14 ottobre 2025 OGGI

Sesta puntata: martedì 21 ottobre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Freeze – Chi sta fermo vince in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.