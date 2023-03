Frecce Tricolori streaming e diretta tv: dove vedere il sorvolo su Roma oggi, 28 marzo 2023

Oggi, martedì 28 marzo 2023, nella Terrazza del Pincio, a Roma, si svolgerà la solenne cerimonia militare per la celebrazione del centesimo anniversario della costituzione dell’Aeronautica Militare. Per l’occasione è previsto il sorvolo di alcuni velivoli dell’Aeronautica Militare in servizio e delle Frecce Tricolori. Il sorvolo sarà dalle ore 11,20 alle ore 12,15 in piazza del Popolo, poi le frecce chiuderanno la cerimonia e faranno un ultimo passaggio per rendere gli onori al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dove vedere le Frecce tricolori in diretta tv e live streaming oggi, 28 marzo 2023? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle ore 10,50 con lo speciale Tg1 che racconterà le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare.

Frecce tricolori streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming grazie alla piattaforma RaiPlay.it. E fisicamente? Per assistere allo spettacolo fisicamente bisognerà essere presenti nella zona centrale di Roma negli orari indicati.

Storia

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming il passaggio delle Frecce tricolori a Roma, ma qual è la storia della pattuglia? La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l’aeroporto di Rivolto (UD).

Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz’ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo acrobazie tutto l’anno.