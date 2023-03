Frecce tricolori a Roma oggi, martedì 28 marzo 2023: a che ora, perché e dove vederle

A che ora ci saranno (e perché) le Frecce tricolori a Roma oggi, martedì 28 marzo 2023? Come si legge sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare oggi, martedì 28 marzo, nella Terrazza del Pincio, a Roma, si svolgerà la solenne cerimonia militare per la celebrazione del centesimo anniversario della costituzione della Forza Armata. E per l’occasione è previsto il sorvolo di alcuni velivoli dell’Aeronautica Militare in servizio e delle Frecce Tricolori. Il sorvolo sarà dalle ore 11,20 alle ore 12,15 in piazza del Popolo, poi le frecce chiuderanno la cerimonia e faranno un ultimo passaggio per rendere gli onori al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Intanto, in attesa del passaggio delle Frecce tricolori, fino al 29 marzo, i cittadini potranno visitare il villaggio aeronautico “Air Force Experience”, che permetterà a tutti, adulti e piccini, di conoscere meglio l’Aeronautica Militare. Ci saranno, infatti, velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri informativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100esimo compleanno dell’Arma Azzurra.

Frecce tricolori streaming e diretta tv

Dove vedere le Frecce tricolori in diretta tv e live streaming oggi, 28 marzo 2023? Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle ore 10,50 con lo speciale Tg1 che racconterà le celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming grazie alla piattaforma RaiPlay.it. E fisicamente? Per assistere allo spettacolo fisicamente bisognerà essere presenti nella zona centrale di Roma negli orari indicati.

Calendario

Non solo Roma. Le frecce tricolori sorvoleranno anche altre città in altre occasioni. Di seguito il calendario di tutti i prossimi sorvoli:

28 marzo 2023 – Roma – Sorvoli per le celebrazioni del Centenario Aeronautica Militare

05 aprile 2023 – Sorvolo Napoli Piazza Plebiscito – Giuramento Accademia

05 maggio 2023 – Sorvolo Firenze – Giuramento Allievi Douhet

05 maggio 2023 – Sorvolo Genova – “AM Ringrazia l’Italia”

07 maggio 2023 – Air Show Litorale di Andora (SV)

13 maggio 2023 – Air Show Litorale Marina di Pietrasanta (LU)

14 maggio 2023 – Air Show Litorale Marina di Pisa

15 maggio 2023 – Sorvolo Firenze – “AM Ringrazia l’Italia”

21 maggio 2023 – Air Show Manifestazione a Cagliari

26 maggio 2023 – Sorvolo Roma – Piazza di Siena – Coppa delle Nazioni

28 maggio 2023 – Air Show Aeroporto L’Aquila Preturo

02 giugno 2023 – Sorvolo Roma – Altare della Patria

04 giugno 2023 – Air Show Litorale San Benedetto del Tronto (AP)

05 giugno 2023 – Sorvolo Ancona – “AM Ringrazia l’Italia”

09 giugno 2023 – Sorvolo Bologna – “AM Ringrazia l’Italia”

11 giugno 2023 – Air Show Litorale Rimini

13 giugno 2023 – Sorvolo Brescia – Partenza 1000 Miglia

16 giugno 2023 – Sorvolo Verona Arena – 100° Edizione Stagione Arena

17 e 18 giugno 2023 – Air Show Aeroporto Militare Pratica di Mare (RM) – Centenario Aeronautica Militare

23 giugno 2023 – Sorvolo Potenza – “AM Ringrazia l’Italia”

25 giugno 2023 – Air Show Litorale Policoro (MT)

30 giugno 2023 – Sorvolo Napoli – “AM Ringrazia l’Italia”

02 luglio 2023 – Air Show Litorale Pozzuoli (NA)

07 luglio 2023 – Sorvolo Trieste – “AM Ringrazia l’Italia”

09 luglio 2023 – Air Show Litorale Lignano Sabbiadoro (UD)

23 luglio 2023 – Air Show Sicilia **

24 luglio 2023 – Sorvolo Pantelleria – “AM Ringrazia l’Italia”

24 luglio 2023 – Sorvolo Palermo – “AM Ringrazia l’Italia”

26 luglio 2023 – Sorvolo Lampedusa – “AM Ringrazia l’Italia”

30 luglio 2023 –Air Show Litorale Reggio Calabria

31 luglio 2023 – Sorvolo Catanzaro – “AM Ringrazia l’Italia”

02 agosto 2023 – Air Show Litorale Grado (GO)

04 agosto 2023 – Sorvolo Perugia – “AM Ringrazia l’Italia”

06 agosto 2023 – Air Show Aeroporto Foligno (PG)

25 agosto 2023 – Sorvolo Campobasso – “AM Ringrazia l’Italia”

25 agosto 2023 – Sorvolo Bari – “AM Ringrazia l’Italia”

27 agosto 2023 – Air Show Litorale Giovinazzo (BA)

01 settembre 2023 – Sorvolo Venezia – “AM Ringrazia l’Italia”

02 settembre 2023 – Air Show Litorale Jesolo (VE)

03 settembre 2023 – Sorvolo Monza – Gran Premio Formula 1

10 settembre 2023 – Air Show Lungolago Desenzano del Garda (BS)

11 settembre 2023 – Sorvolo Milano – “AM Ringrazia l’Italia”

16 settembre 2023 –Air Show Aeroporto Vercelli “C. del Prete”

17 settembre 2023 – Air Show Aeroporto Torino “Aeritalia”

18 settembre 2023 – Sorvolo Aosta – “AM Ringrazia l’Italia”

21 settembre 2023 – Sorvolo Taranto – Giuramento Volontari AM

24 settembre 2023 – Aeroporto Trento “G. Caproni”

25 settembre 2023 –Air Show Sorvolo Bolzano – “AM Ringrazia l’Italia”

28 settembre 2023 – Sorvolo Guidonia – Inaugurazione Rider Cup

04 novembre 2023 – Sorvolo Roma – Altare della Patria

17 dicembre 2023 – Sorvolo Alta Badia – Competizione Ski World Cup

Storia

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l’aeroporto di Rivolto (UD).

Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz’ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale, compiendo acrobazie tutto l’anno.