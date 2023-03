Franco Califano: le cause della morte e la malattia del cantante romano scomparso 10 anni fa

Franco Califano moriva 10 anni fa. Ma qual era la malattia di Califano e le cause della morte? Il cantante romano è morto il 30 marzo del 2013, a 74 anni, in seguito ad un infarto. “Il Maestro stava per partire per un ‘mini tour’ con accompagnamento di pianoforte, batteria, chitarra e contrabbasso. Era entusiasta di questa nuova avventura. Avremmo dovuto suonare il 4 aprile a Porto Recanati e, pochi giorni dopo, avevamo un appuntamento in sala di incisione ad Avezzano”, aveva raccontato Enrico Giaretta.

“Con Califano eravamo anche molto amici”, ha spiegato Fiorello, di cui faceva una splendida imitazione. Prima di morire, Califano stava lavorando anche ad un progetto di canzoni in romanesco, rivisitate secondo il genere jazz. Dopo la morte, Califano è rimasto a lungo senza una tomba in cui riposare. Dopo mesi e mesi, il suo desiderio di essere sepolto al fianco del fratello Guido e al nipote Fabrizio è stato esaudito. Nel suo epitaffio l’ultimo sberleffo alla vita: “Non escludo il ritorno”.

Nessuna specifica malattia per Califano. “Non era un malato terminale, è morto per un arresto cardiaco”, ha detto anni fa il dottor Alberto Armellini, il medico curante del cantautore. “Non è vero che Franco è morto per una lunga malattia. Sabato sera doveva venire a cena a casa mia perché mia moglie gli aveva preparato una cena greca. Poi con tutti gli altri amici, circa una quindicina, stavamo progettando un viaggio in Polinesia. Lo avremmo fatto non appena avrebbe terminato le sue serate”. “Non è vero che è morto di stenti”, ha detto ancora Armellini, “non è vero che aveva problemi economici”.

La causa della morte di Franco Califano è stato un infarto, quindi. Ma c’è da dire che il cantante ha sofferto nella sua vita di depressione e di attacchi di panico e questo status mentale ha costituito la malattia con cui l’artista romano ha dovuto convivere a lungo e che l’ha debilitato fino all’ultimo dei suoi giorni.