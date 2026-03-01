Franco Battiato – Il lungo viaggio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,40 su Rai 1 va in onda Franco Battiato – Il lungo viaggio, film diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Il film ha saputo conquistare il pubblico delle sale grazie a uno sguardo intenso e rispettoso sull’universo umano e creativo di Franco Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il racconto segue il giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, attraversando i momenti cruciali del suo percorso artistico e spirituale, fino al ritorno nell’amata terra d’origine. Un viaggio interiore che accompagna la nascita di una visione musicale unica, capace di coniugare sperimentazione, ricerca spirituale e grande successo popolare.

Al centro della narrazione anche l’evoluzione del suo talento musicale e gli incontri decisivi che hanno segnato la sua carriera e il suo cammino umano, tra cui quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Franco Battiato – Il lungo viaggio: il cast

Abbiamo visto la trama di Franco Battiato – Il lungo viaggio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film: Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, Anna Castiglia e Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

Streaming e tv

Dove vedere Franco Battiato – Il lungo viaggio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 marzo 2026 – alle ore 21,40 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.