Ultimo aggiornamento ore 04:24
TV
TV

Franco Battiato – Il lungo viaggio: tutto quello che c’è da sapere sul film

Franco Battiato. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Franco Battiato – Il lungo viaggio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,40 su Rai 1 va in onda Franco Battiato – Il lungo viaggio, film diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Il film ha saputo conquistare il pubblico delle sale grazie a uno sguardo intenso e rispettoso sull’universo umano e creativo di Franco Battiato, interpretato da uno straordinario Dario Aita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il racconto segue il giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni Settanta, attraversando i momenti cruciali del suo percorso artistico e spirituale, fino al ritorno nell’amata terra d’origine. Un viaggio interiore che accompagna la nascita di una visione musicale unica, capace di coniugare sperimentazione, ricerca spirituale e grande successo popolare.
Al centro della narrazione anche l’evoluzione del suo talento musicale e gli incontri decisivi che hanno segnato la sua carriera e il suo cammino umano, tra cui quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Franco Battiato – Il lungo viaggio: il cast

Abbiamo visto la trama di Franco Battiato – Il lungo viaggio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film: Dario Aita, Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, Anna Castiglia e Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

Streaming e tv

Dove vedere Franco Battiato – Il lungo viaggio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 1 marzo 2026 – alle ore 21,40 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
