Chi è Francesco Sarcina, cantante e tutor di The Band su Rai 1

Chi è Francesco Sarcina, il cantante che partecipa come coach e tutor di The Band? Il programma va in onda per la prima volta su Rai 1 a partire da venerdì 22 aprile 2022. A condurre il talent è Carlo Conti, che si cimenta in una nuova sfida televisiva, affiancato da un gruppo di coach/tutor che fungono anche da giurati. E, tra questi, figura anche Francesco Sarcina. Ma cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Francesco Sarcina: età, canzoni, Instagram

Francesco Sarcina è nato a Milano nel 1976 ed è noto nel panorama musicale italiano come frontman della pop rock band Le Vibrazioni. Insieme al suo gruppo, fondato nel 1999, ha lanciato il suo brano più popolare, Dedicato a Te, nel 2003. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo e, nel frattempo, ha coltivato anche la sua carriera da solista. Tuttavia, per Sanremo 2022, Le vibrazioni tornano in gara con un nuovo album. Per Francesco Sarcina l’esperienza in TV non è una novità. Già in passato ha avuto modo di sperimentare il piccolo schermo come concorrente di Pechino Express insieme alla sua (ora ex) moglie Clizia Incorvaia. Insieme a quest’ultima, è stato protagonista di un sipario gossip che ha infiammato la cronaca rosa negli ultimi anni. Il cantante l’ha accusata di avere una relazione extraconiugale con Riccardo Scamarcio, suo grande amico. Oltre a Pechino Express, ha preso parte anche ad Amici di Maria De Filippi per la stagione 2014/2015. Il cantante è seguito anche su Instagram da circa 109mila follower.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi è Francesco Sarcina, possiamo invece soffermarci su dove vedere in diretta TV e live streaming The Band. Come già anticipato, il programma va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Per seguirlo in diretta è necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD, così come al tasto 101 per la pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire The Band in live streaming può farlo tramite RaiPlay.