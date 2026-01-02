Francesca Cabrini: tutto quello che c’è da sapere sul film
Francesca Cabrini: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Francesca Cabrini, film del 2024 diretto da Alejandro Monteverde. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
La suora missionaria Francesca Saverio Cabrini incontra resistenza ai suoi sforzi di beneficenza sociale a New York. Madre Cabrini subisce anche il sessismo e il bigottismo anti-italiano affrontati dagli immigrati a New York alla fine del XIX secolo.
Francesca Cabrini: il cast
Abbiamo visto la trama di Francesca Cabrini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Cristiana Dell’Anna: madre Cabrini
- David Morse: arcivescovo Corrigan
- Romana Maggiora Vergano: Vittoria
- Federico Ielapi: Paolo
- Virginia Bocelli: Aria
- Rolando Villazón: Di Salvo
- Giancarlo Giannini: papa Leone XIII
- John Lithgow: maggiore Gould
- Montserrat Espadalé: suor Concetta
- Fausto Russo Alesi: cardinale
Streaming e tv
Dove vedere Francesca Cabrini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 2 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.