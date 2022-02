Fosca Innocenti: trama, cast, quante puntate e streaming

Da venerdì 11 febbraio 2022 su Canale 5 in prima serata tv (ore 21,30) va in onda Fosca Innocenti, miniserie televisiva italiana composta da 4 puntate, diretta da Fabrizio Costa, prodotta da RTI in collaborazione con Banijay Studios Italy e Film Commission Toscana ed ha come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fosca Innocenti è vicequestore di Arezzo e lavora in una questura composta quasi esclusivamente da donne esperte in indagini, analisi e gialli. È una donna attenta e preparata, ama l’equitazione, e vive nella casa colonica ereditata dal padre nella campagna aretina. Il suo unico punto debole è Cosimo, il suo migliore amico di cui Fosca è segretamente innamorata, e che, annunciando la sua imminente partenza per l’America, la spingerà a prendere una decisione definitiva sulla sua vita personale.

Fosca Innocenti: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Fosca Innocenti, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Incontrada: Fosca Innocenti

Francesco Arca: Cosimo

Desirée Noferini: Giulia De Falco

Cecilia Dazzi: Rosa Lulli

Francesco Leone: Pino Ricci

Giorgia Trasselli: Bice

Claudio Bigagli: Dottor Fontana

Maria Malandrucco: Susy

Irene Ferri: PM Giuliana Perego

Luca Capuano: Walter Baroni

Antonella Fattori: Eleonora Barberis

Maria Toesca: Elvira Lucchesi

Emma Kovac: Anka Petrescu “L’angelo”

Giampiero Mancini: Dario Barbieri

Teresa Tanini: Nicoletta Renzi

Giovanni Guidelli: Filippo Davanzati

Elisabetta Pellini: Ornella Davanzati

Eleonora Cppelletti: Asia Borgi

Riccardo Terrana: Simone Biondi

Lidia Disclafani: Ila Pucci

Costantino Seghi: Max Davanzati

Rosario Campisi: Benzinaio

Alberto Gimignani: Albert Morucci

Massimiliano Benvenuto: Francesco Rossi

Simon Grechi: Marcello Ognis

Claudia Zanella: Oriana Altovitti

Federico Mariotti: Ugo Vannini

Sarah Biacchi: Jutta Fisher

Giulio Pampiglione: Don Paolo

Pierluigi Gorini: Don Rocco

Lorenzo Renzi: Toni D’Angelo

Paolo Giommarelli: Ennio Corsi

Idamaria Recati: Martina Corsi

Chiara De Palo: Olga Corsi

Elisa Billi: Giovanna Vannucci

Diego Riace: Christian Corsi

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Fosca Innocenti su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate per quattro venerdì sera. La prima verrà trasmessa venerdì 11 febbraio 2022; l’ultima venerdì 4 marzo 2022. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 11 febbraio 2022

Seconda puntata: venerdì 18 febbraio 2022

Terza puntata: venerdì 25 febbraio 2022

Quarta puntata: venerdì 4 marzo 2022

Streaming e tv

Dove vedere Fosca Innocenti in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Mediaset da pc, tablet, smartphone e smartTv.