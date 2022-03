Fosca Innocenti 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Fosca Innocenti 2 si farà? La fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada ha registrato ottimi ascolti e una buona accoglienza anche da parte della critica. D’altronde l’attrice e conduttrice di origini spagnole è sempre molto amata e apprezzata. I tanti fan della fiction si chiedono in queste ore se ci sarà una seconda stagione di Fosca Innocenti, miniserie di quattro puntate diretta da Fabrizio Costa. Ebbene, ve lo diciamo subito. La seconda stagione è già stata confermata. D’altronde dopo questi ascolti record era difficile fare altrimenti.

Secondo altre informazioni, Vanessa Incontrada, Francesco Arca e il resto del cast sono pronti per tornare sul set di Arezzo con i nuovi episodi della seconda stagione. Fosca Innocenti 2 è stata già confermata e gli uomini della produzione sono ad Arezzo per i primi sopralluoghi con il regista, gli autori e lo scenografo. Il primo ciak è previsto a giugno e il nuovo regista sarà Giulio Manfredonia che ha già diretto Vanessa Incontrada in Non Dirlo al Mio Capo. Non resta che aspettare per seguire su Canale 5 nei prossimi mesi i nuovi episodi.

Cast

Abbiamo visto se ci sarà la seconda stagione (2) di Fosca Innocenti, ma qual è il cast della fiction in onda su Canale 5 con Vanessa Incontrada? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: