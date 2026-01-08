Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Zerrin (Nilgün Türksever) ormai sembra essersi stabilita a casa del fratello Alihan (Onur Tuna) e di Zeynep (Sevda Erginci). Quest’ultima sarà messa in guardia dalla madre e dalla sorella. Intanto, Caner (Barış Aytaç), sempre più coinvolto con Zehra (Şafak Pekdemir), prende coraggio chiedendole di uscire. Nel frattempo, Yildiz (Eda Ece) riceverà una telefonata da parte di Ender (Şevval Sam) che le chiederà di vedersi per parlarle di una questione importante. Yildiz ancora non sa cosa sta per travolgere lei e la sorella. Un altro piano di Ender per destabilizzare le due sorelle. Le due ragazze scopriranno una verità che sconvolgerà le loro vite. Questa volta, Ender riuscirà nel suo intento. E il rapporto tra madre e figlie sarà messo a dura prova. Come un effetto domino, anche il rapporto tra Halit (Talat Bulut) e Yildiz si complicherà non poco.

Nascono nuove coppie e rifioriscono vecchi amori: Caner e Zehra provano a uscire assieme e si ritrovano casualmente nello stesso cinema scelto da Lila (Ayşegül Çınar) ed Erim (İlber Uygar Kaboğlu), che hanno ripreso a frequentarsi da poco. Anche Ender cede a una serata romantica con Kaya (Barış Kılıç), sua vecchia fiamma. Mustafa (Ahmet Kayakesen), il padre di Yildiz, si reca in azienda da Halit per chiedere dei soldi in prestito. Dopo il rifiuto categorico da parte del genero, l’uomo giura vendetta. Yildiz è preoccupata per la madre, perché teme ritorsioni nei suoi confronti da parte di Mustafa ed è in angoscia perché la donna, decisa a tornare a Bursa per questioni di sicurezza, non ha più una casa dove andare. A pagare le colpe dei dissapori tra Mustafa e Halit sarà Erim, che, a causa di un tragico incidente, si troverà a lottare tra la vita e la morte. L’incidente si tramuterà in un vero incubo per Yildiz, considerata da molti la responsabile di quanto accaduto al ragazzo.

Mentre tutti si disperano per le sorti di Erim, il dottore gli comunica che il ragazzo è fuori pericolo. Attualmente si trova in terapia intensiva, ma presto verrà trasferito in una stanza normale. Ender e Halit cercano di capire come affrontare, con Erim, la verità su quanto accaduto, e decidono di consultare uno psicologo. Davanti al ragazzo, Halit gli rivela tutta la verità. Erim non vuole tornare a vivere con suo padre perché non si sente al sicuro. Nel frattempo, Yildiz viene esclusa dalla famiglia Argun, tutti sembrano nutrire rancore nei suoi confronti. Zehra esplode in una furiosa scenata accusando Yildiz ed Asuman (Melisa Doğu) di essere responsabili di quanto accaduto ad Erim. Zerrin, invece, è preoccupata per Alihan, temendo che la famiglia di Zeynep possa rappresentare un pericolo anche per lui. Intanto, Yigit (Doğaç Yıldız) inizia a fare delle ricerche su Ender.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.