Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:37
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 8 gennaio

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Zerrin (Nilgün Türksever) ormai sembra essersi stabilita a casa del fratello Alihan (Onur Tuna) e di Zeynep (Sevda Erginci). Quest’ultima sarà messa in guardia dalla madre e dalla sorella. Intanto, Caner (Barış Aytaç), sempre più coinvolto con Zehra (Şafak Pekdemir), prende coraggio chiedendole di uscire. Nel frattempo, Yildiz (Eda Ece) riceverà una telefonata da parte di Ender (Şevval Sam) che le chiederà di vedersi per parlarle di una questione importante. Yildiz ancora non sa cosa sta per travolgere lei e la sorella. Un altro piano di Ender per destabilizzare le due sorelle. Le due ragazze scopriranno una verità che sconvolgerà le loro vite. Questa volta, Ender riuscirà nel suo intento. E il rapporto tra madre e figlie sarà messo a dura prova. Come un effetto domino, anche il rapporto tra Halit (Talat Bulut) e Yildiz si complicherà non poco.

Nascono nuove coppie e rifioriscono vecchi amori: Caner e Zehra provano a uscire assieme e si ritrovano casualmente nello stesso cinema scelto da Lila (Ayşegül Çınar) ed Erim (İlber Uygar Kaboğlu), che hanno ripreso a frequentarsi da poco. Anche Ender cede a una serata romantica con Kaya (Barış Kılıç), sua vecchia fiamma. Mustafa (Ahmet Kayakesen), il padre di Yildiz, si reca in azienda da Halit per chiedere dei soldi in prestito. Dopo il rifiuto categorico da parte del genero, l’uomo giura vendetta. Yildiz è preoccupata per la madre, perché teme ritorsioni nei suoi confronti da parte di Mustafa ed è in angoscia perché la donna, decisa a tornare a Bursa per questioni di sicurezza, non ha più una casa dove andare. A pagare le colpe dei dissapori tra Mustafa e Halit sarà Erim, che, a causa di un tragico incidente, si troverà a lottare tra la vita e la morte. L’incidente si tramuterà in un vero incubo per Yildiz, considerata da molti la responsabile di quanto accaduto al ragazzo.

Mentre tutti si disperano per le sorti di Erim, il dottore gli comunica che il ragazzo è fuori pericolo. Attualmente si trova in terapia intensiva, ma presto verrà trasferito in una stanza normale. Ender e Halit cercano di capire come affrontare, con Erim, la verità su quanto accaduto, e decidono di consultare uno psicologo. Davanti al ragazzo, Halit gli rivela tutta la verità. Erim non vuole tornare a vivere con suo padre perché non si sente al sicuro. Nel frattempo, Yildiz viene esclusa dalla famiglia Argun, tutti sembrano nutrire rancore nei suoi confronti. Zehra esplode in una furiosa scenata accusando Yildiz ed Asuman (Melisa Doğu) di essere responsabili di quanto accaduto ad Erim. Zerrin, invece, è preoccupata per Alihan, temendo che la famiglia di Zeynep possa rappresentare un pericolo anche per lui. Intanto, Yigit (Doğaç Yıldız) inizia a fare delle ricerche su Ender.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 gennaio 2026
TV / Harry Potter e l’Ordine della Fenice: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 8 gennaio 2026
TV / Don Matteo 15: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Don Matteo 15 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / A che ora inizia Don Matteo 15: l’orario della serie su Rai 1
TV / Don Matteo 15: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Don Matteo 15: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Don Matteo 15: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
Spettacoli / Aida Yespica e il Venezuela post-Maduro: "Trump ha dato speranze e libertà"
Ricerca