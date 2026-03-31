Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Halit scopre che il suo peggior nemico ha un’alleata che non si aspettava. Anche Yildiz si sente tradita da quella che ormai considerava un’amica. La ragazza teme inoltre che Halit possa andare in bancarotta, mettendo a rischio il futuro suo e di suo figlio. Akin propone a Zehra di formalizzare il loro rapporto professionale con un contratto e, per questo, si rivolgono a Kaya. Yigit tenta di riconquistare Lila, ma lei conferma la sua decisione di voler divorziare. Kaya confessa a Yigit di frequentare Leyla e invita la ragazza a cena per presentargliela ufficialmente.

Ender cerca in ogni modo di intimidire Leyla. Yildiz compra dei regali per i membri dell’associazione, sperando di riuscire a farsi eleggere presidente. Halit cerca di contrastare Nadir con l’aiuto dei suoi soci, ma inaspettatamente viene tradito. Ender regala un’auto a Yigit, che inizialmente rifiuta, ma poi cede alle insistenze della madre. Tuttavia, il regalo costoso provoca la disapprovazione di Kaya. Intanto Yigit, con l’aiuto di Akin, riesce a restare solo con Lila per parlarle.

Yigit porta Lila a casa sua ma, dopo la notte trascorsa insieme, lei decide di mettere fine alla relazione a causa della differenza di classe sociale tra i due. Nel frattempo, Zehra e Yildiz le reggono il gioco per paura che Halit si arrabbi scoprendo che la figlia non ha dormito a casa. Durante una cena in un ristorante, Nadir lascia intendere di aver già incontrato Yildiz scatenando la gelosia e la preoccupazione di Halit.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 31 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.