Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sahika manipola Yigit per i propri scopi, mentre emergono nuove fratture nei rapporti di fiducia. Tra confronti taglienti, minacce velate e alleanze instabili, i personaggi si preparano a decisioni che avranno conseguenze importanti. Nel tentativo di riavvicinare Yildiz e Halit, Ender propone a Emir e Caner di sottrarre il loro accordo di divorzio, allo scopo di rallentare la causa. Intanto, con l’aiuto di Asuman e di suo fratello, cerca di convincere Yildiz che Halit abbia anche dei lati positivi e sia un buon padre. Ma Yildiz è sempre più determinata a non accettare la proposta di riavvicinamento del marito e respinge le intromissioni di quello che definisce un improvvisato “fan club”. Nel frattempo, Zehra, travolta dalla nuova popolarità, avvia un canale online sotto la guida di Akin. L’iniziativa viene accolta con forte scetticismo da Halit, che ne mette in dubbio la credibilitè e il valore commerciale. Yildiz partecipa a una registrazione, trasformando una ricetta tradizionale in una provocazione ironica verso chi l’ha sottovalutata. Ender fa pressione su Zehra affinchè organizzi una riunione di famiglia con Halit e tutti i fratelli.

Ender e Yildiz portano avanti la loro alleanza segreta per distruggere Sahika. Il piano entra nel vivo quando i figli di Halit (Zehra, Lila e Erim) portano il padre a pranzo insieme al piccolo Halit Can: l’obiettivo è riaccendere il senso di famiglia di Halit e isolare Sahika. Nel frattempo, Ender e Caner agiscono nell’ombra: Caner “fa sparire” un importante fascicolo dallo studio di Kaya per guadagnare tempo e rallentare le indagini che potrebbero compromettere Yildiz. Parallelamente, prosegue la caccia a Fehmi Sari, il misterioso complice di Sahika nell’attentato a Ender. Nel frattempo, la perfida Sahika continua a manipolare Halit presentandosi come una donna sola e vulnerabile per intenerirlo e convincerlo a riaccogliere suo fratello Kaya in casa e risolvere una volta per tutte il loro conflitto.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 19 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.